아산 외국인 10%↑…‘글로벌 건강관리’ 순천향대와 함께

양측 협력체계 구축 업무협약

아산시-순천향대 글로벌 건강관리 협력 0 지난 15일 오세현 아산시장(왼쪽)과 송병국 순천향대 총장이 '글로벌 건강관리 협력 체계 구축 업무협약'을 체결하고 기념 촬영하고 있다. /순천향대학교

순천향대학교가 외국인 4만 시대를 맞이한 충남 아산시와 '글로벌 건강관리 협력체계'를 구축한다.현재 아산시는 외국인 인구가 약 4만 명으로 전체 인구의 10%를 넘어서고, 최근 3년간 25% 이상 증가하는 등 인구 구조가 급격하게 변화함에 따라 외국인 밀집 지역을 중심으로 의료 사각지대 해소와 선제적 건강관리 필요성이 제기돼 왔다.17일 아산시에 따르면 는 오세현 아산시장과 송병국 순천향대 총장이 지난 15일 순천향대 본관 3층 대회의실에서 외국인 및 지역주민을 위한 통합 건강관리 체계 구축을 위해 '글로벌 건강관리 협력체계 구축' 업무협약을 체결했다.양 기관은 협약을 통해 △글로벌 건강관리 모델 구축을 위한 정책 협력 및 정보 공유 △외국인 및 지역주민 대상 건강증진 사업 발굴 및 지원 △보건·의료·교육 분야 인적·물적 자원 교류 △지역 특화 건강관리 프로그램 개발 및 운영 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.특히 순천향대학교와 부속병원, 향후 개원 예정인 경찰병원 등 지역 의료 인프라를 연계해 예방·상담·진료·프로그램을 아우르는 통합형 건강관리 플랫폼을 구축하고, 전국 최초 외국인 공공건강관리 거점기관 조성을 추진할 방침이다.이 자리에는 아산시 보건소장, 기획경제국장 등과 대학 관계자 30여 명이 참석해, 글로벌 건강관리 모델 구축을 위한 정책적 협력과 정보 공유, 지역 특성에 맞는 보건사업 발굴 등 여러 분야에서 상호 협력하기로 했다.송병국 총장은 "이번 협약은 단순한 기관 간 협력을 넘어 지역과 대학이 함께 성장하는 공공의료 혁신 모델을 만드는 출발점"이라며 "외국인과 지역주민 모두를 아우르는 건강관리 체계를 구축해 지역사회 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.오세현 시장은 "아산시의 외국인 인구가 4만 명을 넘어서는 등 지역의 인구 구조가 크게 변화하고 있다"며, "이번 협약을 기점으로 대학의 우수한 전문성과 시의 행정력을 결합해 외국인과 지역주민 모두가 건강관리 서비스를 누릴 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.