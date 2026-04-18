이성진·윤여정·송강호, ‘성난 사람들’ 시즌2로 계급·정체성 담론 정면 제기

시즌1 에미상 8관왕·골든글로브 3관왕…시즌2, LA·서울 오가며 계급 구조 문제 제기

윤여정 권유에 송강호 출연 결정…한·미 주연급 배우 총결집

16일 전세계 공개…한국계 배우 할리우드 진출·대표성 확장

성난 사람들 0 이성진 감독(왼쪽 두번째부터)·배우 윤여정·비엠(BM)·장서연이 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회 이후 대담을 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

이성진 감독 0 이성진 감독이 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회 이후 대담을 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

윤여정 0 배우 윤여정이 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회 이후 대담을 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

비엠 0 그룹 카드<KARD> 멤버 비엠(BM)이 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회 이후 대담을 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

장서연 0 배우 장서연이 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회 이후 대담을 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원

강경화 주미대사 0 강경화 주미 한국대사가 14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 미국영화협회(Motion Picture Association)에서 진행된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들(Beef)' 시즌2 시사회에서 축사를 하고 있다./하만주 워싱턴 특파원