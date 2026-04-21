한병도 “정동영 북핵 시설 발언, ‘정보 유출’ 아냐”

"美 연구소 보고서에도 언급됐고 국내서도 수차례 보도돼"

李 특별감찰관 요청에는 "어제 여야 원대 절차 시작 합의"

더불어민주당 원내대책회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 국민의힘이 정동영 통일부장관 북한 핵시설 발언을 '정보 유출'로 규정한 것에 반박했다.한 원내대표는 이날 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 한미 동맹을 훼손하는 언행을 당장 멈춰야한다"며 이 같이 말했다.그는 "국민의힘이 정보 유출이니 안보 참사니 침소봉대한다"며 "정 장관이 언급한 구성시는 2016년 미국 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서에 언급됐고, 이후 국내 언론에도 여러 차례 보도됐다. 심지어 지난해 7월 정 장관 청문회에서도 언급된 바 있다"고 강조했다.이어 "대외적으로 널리 공개된 정보를 언급한 것도 정보 유출이 되는 것이냐"며 "장동혁 당 대표의 빈손 귀국을 덮기 위한 의도적인 정치 공세가 의심된다. 최소한의 책임을 가지고 자중하라"고 했다.한편, 한 원내대표는 이날 이재명 대통령의 특별감찰관 추천 요청도 언급했다. 한 원내대표는 "특별 감찰관이 임명된다면 2016년 8월 이석수 전 특별감찰관 사퇴 이후 무려 10여 년 만"이라며 "어제 여야 원내대표 회동에서도 특별감찰관 추천 절차를 시작하기로 뜻을 모았다"고 했다.이어 그는 "모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의의 원칙에 대통령도 예외가 있을 수 없다는 이재명 대통령의 의지"라며 "스스로 감시받겠다는 대통령의 철학과 제도의 취지를 제대로 살릴 수 있도록 특별감찰관 추천을 법과 원칙에 따라 처리할 것"이라고 했다.