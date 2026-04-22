숭실대 교육대학원, 서울시교육청 맞춤형교실 4개 사업 선정

총 12억 원 규모

0 숭실대 조만식기념관에서 개최된 맞춤형교실 강사 역량 강화 워크숍 (사진=숭실대 제공)



숭실대학교 교육대학원(원장 유기웅)은 서울시교육청이 공모한 ‘2026학년도 맞춤형교실 대학·전문기관 프로그램’ 관련 4개 사업에 운영기관으로 각각 선정됐다고 밝혔다.

‘맞춤형교실’은 초등학생을 대상으로 방과 후 돌봄과 맞춤형 교육을 통합 제공하는 정책으로, 학생 개개인의 수준과 흥미에 맞춘 창의적 역량 강화와 문화예술 체험 확대를 목표로 한다.

세부 선정 분야는 ▲서울시교육청 대학연계 창의과학 운영기관 ▲전문기관연계 창의과학 운영기관 ▲전문기관연계 문화예술 운영기관 ▲강서양천교육지원청 대학연계 맞춤형교실 운영기관 등 총 4개 사업이며, 총 사업비는 이를 합산한 연간 약 12억원 규모다.

각 사업은 태진미 숭실대 교육대학원 융합영재교육전공 주임교수를 연구책임자로 하여 수행되며, 교육대학원 재학생과 졸업생 등으로 구성된 운영 인력이 프로그램을 맡는다. 프로그램은 AI·SW 기반 창의과학 교육과 실습형 과학 체험, 음악·뮤지컬·전통놀이·K-POP 등 문화예술 체험, 지역 수요를 반영한 맞춤형 돌봄·교육 등으로 구성된다.

숭실대는 태진미 교수를 연구책임자로 한 ‘2025 찾아가는 학교 컨설팅’ 및 STEAM 교육 프로그램 개발 사업 등을 수행해 왔다. 태 교수는 “그동안 연구해 온 교육 프로그램을 실제 현장에 적용할 수 있게 돼 의미가 크다”며 이번 사업 참여 배경을 설명했다.

숭실대는 인공지능학과와 IT 단과대학, AI융합학부 등을 운영하며 정보기술 기반 교육을 확대해 왔다. 교육대학원은 디지털 전환 시대 교육 트렌드를 반영해 교육 전문가 양성에 주력하고 있다.