세종대 세종뮤지엄갤러리 2관, ‘Auspicious Chorus-상서로운 기운’ 이철희 기획초대전 개최

4월 22일부터 5월 10일까지

0 Chorus-여름, 70×70cm, mixed media on canvas, 2026 (제공: 세종대)



세종대학교(총장 엄종화) 세종뮤지엄갤러리 2관은 4월 22일부터 5월 10일까지 ‘파이프 조각’으로 독자적인 조형 언어를 구축해 온 이철희 작가의 개인전 ‘Auspicious Chorus’를 개최한다. 이번 전시에서는 입체작품과 평면 신작 30여 점을 선보이며, 파이프를 소재로 회화와 부조의 경계를 넘나드는 확장된 작가의 작업 세계를 조망한다.

이철희 작가는 경희대학교 미술교육학과와 홍익대학교 대학원을 졸업했으며, 파이프라는 반복적 구조를 통해 인간의 감정과 관계를 형상화한 작업을 이어오고 있다. 서울시 건축디자인 심의위원을 비롯해 국내 공공기관에서 디자인 및 조각미술 관련 전문위원으로 활동했으며, 동아미술상과 미술대전 특선(회화), 한국구상조각대전 대상, 대한민국미술대전 국무총리상(조각) 등을 수상했다.

이번 전시의 타이틀 ‘Auspicious Chorus’는 수천 개의 작은 요소들이 모여 하나의 형상을 이루는 작가의 작업 방식을 ‘합창(Chorus)’에 비유한 것이다. 작가는 “수천 개가 모여 하나를 이루고, 그 하나가 전체를 상징한다는 점에서 파이프 작업의 원리에 매료됐다”며 “픽셀이 모여 하나의 이미지를 형성하는 구조와 닮아 있다”고 설명했다. 이러한 작업은 작은 개체들이 모여 만들어내는 하나의 ‘풍경’으로 읽히며, 요소 간의 간격과 중첩에서 발생하는 공간감과 밀도의 대비를 통해 시각적 리듬과 긴장감을 형성한다.

세종뮤지엄갤러리 관계자는 “이번 전시에서 선보이는 종이와 한지를 활용한 평면 신작은 파이프 조형의 새로운 가능성을 확장한다”며 “반복과 집합의 구조로 형성된 화면 속에서 정서적 풍경과 내면의 에너지를 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.