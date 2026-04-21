서해 피격 기소 놓고 충돌… “尹 하명” “李 죄 지우기”

21일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에서 서해 공무원 피격·통계조작·'윤석열 명예훼손' 허위보도 조작기소 의혹 사건에 대한 청문회가 열리고 있다. /송의주 기자 songuijoo@