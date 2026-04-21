장동혁, 노동·복지 앞세워 ‘민생 드라이브’

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장 대표는 21일 오전 한국노동조합총연맹(한노총) 서울지역본부를 찾아 노동계와의 거리감을 인정하고 소통 확대 의지를 밝히며 '접점 복원'에 나섰다. 간담회에서는 노란봉투법에 대한 현장 우려와 산업별 지원, 보육 정책 등 다양한 요구가 제기됐고, 국민의힘은 이를 정책에 반영하고 제도 개선으로 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 특히 당 차원의 노동 조직 정비와 현장 행보를 바탕으로 노동계와의 관계를 실질적으로 개선하겠다는 메시지도 함께 내놨다.
장 대표는 취임 후 노동계에 공을 들이는 모습을 보여왔다. 그는 당 대표 노동특별보좌역과 노동위원장에 김해광 한노총 서울지역본부 상임부의장과 한노총 출신 김위상 의원을 각각 임명하고, 올해 중앙당 사무처에 노동국을 신설하기도 했다. 이어 지난 3월에는 한국노총 창립 80주년 기념식을 찾아 윤석열 정부 때 추진했던 '노동 개혁'에 대해 "노동계 의견을 충분히 수렴하지 못해 반성한다"고 밝히기도 했다.
이 같은 행보는 그동안 취약했던 노동계 접점을 보완하고, 중도·노동층으로 외연을 확장하려는 시도로 해석된다. 무엇보다 조직 정비와 현장 소통을 병행하며 기존 '노동과 거리 있는 정당' 이미지를 완화하려는 움직임으로도 풀이된다.
같은 날 오후에는 이동권을 핵심으로 한 복지 공약을 발표하며 정책 행보를 이어갔다. 70세 이상 시내버스 무료화, 청년 교통비 환급 확대, 농어촌 차량공유 도입 등을 제시하며 세대·지역 간 격차 해소를 강조했다. 앞서 지방선거 2호 공약으로 발표한 '장애인 교통비 지원' 정책까지 더해지며 교통·이동권을 축으로 한 약자 중심 '생활밀착형 복지'를 전면에 내세우는 양상이다. 선거를 앞두고 실제 체감도 높은 교통·이동 문제를 전면에 내세워 정책 경쟁의 주도권을 확보하려는 의도로 해석된다.
장 대표는 귀국 직후인 지난 20일 불교계 행사에 참석해 "분열을 극복하고 상생과 화합으로 나아가야 한다"며 통합 메시지를 강조했다. 국민의힘은 복지·일자리·세제·규제 등 분야별 공약을 순차적으로 제시하며 정책 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 장 대표 역시 현장 방문과 정책 발표를 연계해 '정책정당' 이미지 구축에 힘을 싣고 있다.