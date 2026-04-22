김진태 “결자해지 필요”…장동혁 “의미 모르겠다”

수도권 연계 교통망 강화 공약…동서고속화철도 조기개통

강원도 남애항에서 어민 애로사항 청취

어민 고충 듣는 장동혁 당 대표<YONHAP NO-3345> 0 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표가 어민들의 고충을 듣고 있다. /연합

국민의힘 강원도지사 후보인 김진태 지사가 22일 장동혁 대표에게 지역 민심을 전달하며 "결자해지가 필요하다"고 밝혔다장 대표와 지도부는 이날 오전 강원 양양군 수산리 어촌마을회관에서 김 지사와 함께 교통망 강화를 핵심으로하는 '강원도 공약'을 발표했다. 김 지사는 모두발언에서 "현장을 다녀보니 '내가 원래 빨간 당이었는데, 이번엔 중앙당 생각하면 열불나서 투표 안 한다'는 사람들이 많다"며 "그런 분들이 투표장에 안 나오시면 우리는 정말 희망이 없다"고 말했다.김 지사는 "하루 종일 발이 부르트도록 다녀봐야 중앙 뉴스가 뜰 때마다 가슴이 철렁 내려앉을 때가 많다"며 "당장 이제 42일 뒤면 생사가 결정되는 후보 입장에선 속이 탄다"며 "대표님을 만나면 더 세게 얘기해달라는 후보들도 있다"고 강조했다.특히 "붙잡으려 하면 더 멀어지는 게 세상의 이치. 옛날에 그 멋진 장동혁으로 돌아가 주셨으면 좋겠다"며 "결자해지가 필요하다"고 언급했다.장 대표는 별다른 반응 없이 묵묵히 메모를 이어가며 경청했다. 이어진 공약 발표에서도 해당 발언에 대한 별도의 반박 없이 공약 발표와 후보 지원에 집중했다. 그는 "국민의힘은 김 지사와 굳게 손잡고 강원 발전을 위해 모든 힘을 아낌없이 쏟아부을 것"이라고 말했다.그는 강원도 맞춤형 공약으로 △ 춘천∼속초 간 동서고속화철도의 2028년 조기개통 △ GTX-B 노선 춘천 연장 및 GTX-D 노선 원주 신설 △ 강원내륙선과 태백영동선 철도 고속화 등을 제시했다.수도권과의 접근성을 획기적으로 높여 '강원 1시간 생활권'을 구축하고, 철도·도로망 확충을 통해 지역 간 연결성을 강화함으로써 산업과 인구 유입 기반을 마련하겠다는 취지다. 나아가 교통 인프라를 토대로 강원도를 미래 산업의 거점으로 전환하겠다는 방침이다.이후 장 대표는 강원도 양양 남애항으로 장소를 옮겨 어업에 사용한 그물을 정리하며 어민의 애로사항을 청취했다. 어민들은 유류비 급등으로 조업을 포기하는 사례가 늘고 있고, 어획량 감소와 가격 하락까지 겹치며 수익성이 크게 악화됐다고 호소했다. 또 유가연동보조금 등 지원 정책이 현장에서 체감되지 않는다는 점도 지적했다.어민 선박에 기름 공급 작업까지 마친 장 대표는 기자들과 만나 김 지사의 '결자해지' 발언에 대해 "어떤 것을 말씀하시는지 모르겠다"며 "저는 지방선거에서 우리가 최선의 결과를 낼 수 있도록 노력하고 있고, 그것이 저에게 지금 주어진 책임이라고 생각한다"고 말했다.또 김 지사의 중앙당에 대한 비판과 관련해서는 "당을 위한 애정의 말씀으로 생각하고 선거에서 이기기 위해서 중앙당이 무엇을 해야할지에 대해 고민해보도록 하겠다"고 말했다.