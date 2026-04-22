與안호영, 단식 12일만에 병원 이송…정청래 끝내 못봤다

조정식 설득에 긴급 이송…홍익표는 입원 직후 도착

이언주·강득구, 농성장 찾아 "지도부, 최소한의 도리도 없어 자괴감"

'12일 단식' 안호영, 병원 긴급 이송<YONHAP NO-4053> 0 6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 후보에게 패배한 뒤 단식에 돌입한 안호영 의원이 22일 국회 본청 앞 천막 농성장에서 조정식 대통령실 정무특보가 지켜보는 가운데 병원으로 이송되고 있다. /연합

더불어민주당 전북지사 경선 결과에 반발해 12일째 단식 농성을 벌이던 안호영 의원이 끝내 정청래 당대표와 면담이 성사되지 않은 채 22일 응급실로 긴급 이송됐다. 강득구·이언주 최고위원은 정대표가 경남 통영에서 안 의원에 대한 응답 없이 선상 최고위원회를 강행하자 공개 비판하에 나섰다.안 의원은 22일 오후 1시 40분경 국회 본청 앞 천막 농성장에서 119구급차에 실려 서울 녹색병원으로 옮겨졌다. 이원택 전북지사 후보의 '식사비 대납 의혹' 재감찰을 요구하며 단식에 돌입한 지 12일 만이다. 저혈당 쇼크 등 건강 이상 증세를 보인 안 의원은 당초 병원행을 거부했으나, 현장을 찾은 조정식 대통령 정무특보와 의료진의 거듭된 권고를 끝내 수용했다. 홍익표 대통령비서실 정무수석은 농성장을 찾았으나, 구급차가 국회를 떠난 직후 도착해 면담은 불발됐다.앞서 안 의원의 이송 전 이언주 수석최고위원과 강득구 최고위원은 농성장을 방문해 기자회견을 열었다. 이 최고위원은 "농성장이 당대표실을 지나가는 길 바로 앞에 있는데도 단 한 번도 들르지 않고 손 한번 잡아주지 않는 모습에 자괴감을 느낀다"며 "단식하는 동료를 두고 선상에서 화보 찍듯이 최고위를 하고 있다"고 지적했다. 강 최고위원 역시 "소속 의원이 10여 일째 단식 농성을 하는데 외면하고 가는 당대표의 모습에 동의하지 않는다"고 말했다.이날 정 대표는 안 의원에 대한 응답 대신 경남 통영 욕지도 인근 바다에서 현장 최고위원회를 주재했다. 정 대표는 회의에서 이순신 장군을 언급하며 "나는 선거 승리를 위한 교향악단을 지휘하는 지휘자"라며 "당에서 일어나는 모든 일의 책임도 나에게 있다"고 말했다. 당내 단식 사태에 대한 직접적인 언급은 배제했다.한편, 친명계 핵심인 김용 전 민주연구원 부원장은 자신의 페이스북을 통해 안 의원을 "선하고 책임감 넘치는 자랑스러운 친구"라며 "다른 생각 잊고 빨리 건강을 회복하기를 바란다"고 밝혔다.