국민의힘, 전남광주통합시장 후보로 이정현 단수추천

박덕흠 "이정현, 국정경험·정치력 갖춘 적임자"

이정현-30 0 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난달 31일 서울 여의도 중앙당사에서 50만 이상 도시 경선 결과 발표를 하고 있다./이병화 기자

국민의힘이 이정현 전 공관위원장을 전남광주통합특별시장 후보로 단수 추천하기로 22일 의결했다.박덕흠 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "이 전 위원장은 풍부한 국정 경험과 폭넓은 정치력을 바탕으로 새롭게 출범하는 시의 변화와 도약을 성공적으로 이끌어갈 경륜과 역량을 갖춘 적임자"라며 이같이 밝혔다.당초 공천을 신청했던 안태욱 전 광주시 당협위원장은 후보 신청을 철회했다. 박 위원장은 "향후 광주 광산구 보궐선거가 예정돼 있는 만큼 당의 새로운 도약과 승리를 위해 변함없이 힘을 모아주실 것으로 기대한다"고 말했다.전북특별자치도지사 후보에는 양정무 후보가 단수 추천됐다. 박 위원장은 "강한 추진력을 갖춘 양 후보를 전북의 경제 활성화와 민생회복을 차질 없이 완수하고, 새로운 발전을 이끌어갈 최적의 인물로 판단했다"고 밝혔다.이로써 국민의힘은 6·3 지방선거에 출마할 시·도지사 후보 가운데 경선이 진행 중인 충북, 대구, 경기 3곳을 제외한 13곳의 공천을 모두 완료했다.국민의힘은 또 지방선거와 함께 진행되는 국회의원 재보선과 관련해선 충남 아산을에 김민경 후보, 경기 안산갑에 김석훈 후보, 전북 군산·김제·부안갑에 오지성 후보를 단수 추천했다. 이 밖에 서울 관악구청장에는 이남형 후보를, 경기 평택시장에는 차화열 후보를 각각 단수 추천했다.