정청래 “취약계층 보호 민생 대책 최우선으로…당·정·청 끝까지 책임”

정청래 "고유가 피해 지원금…국민께 가뭄의 단비 돼야"

김민석 "핵심 법안들 국회 문턱 못넘어…적극 협조 부탁"

강훈식 "중동사태, 단기 상황 대응에 매몰되면 안 돼"

PYH2026042216270001301_P4 0 더불어민주당 정청래 대표가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. /연합

정청래 더불어민주당 대표가 중동사태 속 취약계층 보호에 대한 우선순위를 강조하며 당·정·청이 책임을 다하겠다고 강조했다.정 대표는 22일 열린 제8차 고위당졍협의회에서 이같이 밝혔다. 그는 "이러한 위기 상황에서 가장 먼저, 가장 크게 고통받는 분들은 우리 사회 취약계층이다. 취약계층 보호를 민생 대책의 최우선에 두고 살펴야 한다"고 했다.특히 정 대표는 정부를 향해 나프타 등 핵심 자원들의 수급 관리를 당부했다. 정 대표는 "나프타와 석유화학 제품, 원유 등 핵심 자원들의 수급 관리가 엄중하다. 공급망을 관리해 수급에 차질이 없도록 하고, 중동 위기가 국민 일상으로 전이되지 않도록 물가 안정에도 만전을 기해주길 바란다"고 말했다.정 대표는 이날 회의를 통해 추가경정예산(추경) 신속 집행 방안도 심도 있게 논의할 것을 밝혔다. 그는 "추경의 생명은 타이밍이다. 민생 회복의 골든타임을 놓치지 않으려면 지원이 필요한 곳에 예산이 즉각 투입돼야 한다"며 "집행 방안을 논의하겠다"고 했다.그러면서 "고유가 피해 지원금은 고유가에 신음하는 국민께 가뭄의 단비가 돼야 한다. 소상공인을 살리고 산업 생태계를 보호하기 위한 여러 지원책 또한 현장에 실효성 있게 작동할 수 있도록 당·정·청이 끝까지 책임을 다하겠다"고 부연했다.김민석 국무총리는 추경안을 신속히 처리해 준 국회에 감사를 표하면서 상반기 내 예산을 집행하겠다는 의지를 드러냈다. 그는 "국회가 추경안을 신속한 속도로 통과해 준 결단에 감사하다. 서민과 기업에 희망의 마중물이 되도록 정부는 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화를 위해 10조5000억원 사업 예산이 상반기 내 85% 이상 집행되도록 할 것"이라고 말했다.다만 핵심 법안들이 여전히 국회 문턱을 넘지 못한 것을 두고는 국회의 적극적인 협조를 요청했다. 김 총리는 "소부장법, 국립의학전문대학원 설립 운영법, 전기통신산업법, 전세사기 피해자 지원법 등은 글로벌 통상 위기 대응과 주요 공공 의료 대응 등을 위해 필요하다. 국회의 전향적이고 적극적인 협조를 부탁드린다"고 했다.끝으로 강훈식 비서실장은 "이번 위기 상황을 일회성으로 지나갈 생각으로 단기 상황 대응에만 매몰돼 선 안 된다. 에너지 도입선 다변화와 이에 따른 기업 시설 구도, 비축 시설 규모 확대와 협력 국가 대변화 등 경제 구조와 산업 체제를 근본적으로 전환하는 대책도 추진해야 한다"며 "정부와 청와대가 마련할테니 여당의 관심과 협조를 부탁한다"고 했다.