‘明心’으로 결집 vs 원팀커녕 ‘脫장’… 與野 대조적 수도권전략

국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 시장(오른쪽)과 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 22일 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 만나 인사를 하고 있다. /연합