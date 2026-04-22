‘明心’으로 결집 vs 원팀커녕 ‘脫장’… 與野 대조적 수도권전략

서울 정원오·경기 추미애 존재감 ↑
국민의힘, 지지율 추락·당 혼란 속
독자 선대위원회 꾸리고 중도확장
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22일 정치권에 따르면 민주당은 수도권 전반에서 정부의 정책과 보조를 맞추는 '원팀' 전략을 강화하고 있다. 부동산과 민생 등 주요 정책에서 정부 기조를 공유하는 것은 물론, 후보들 역시 '이재명 정부 성공'을 전면에 내세우며 선거전의 전열을 가다듬고 있다.
이 같은 흐름은 정치환경과도 무관하지 않다. 통상 정권 초반에 치러지는 지방선거는 '정부에 힘을 실어주자'는 유권자 심리와 맞물리며 집권세력에 유리하게 전개돼 왔다. 여기에 각종 여론조사에서 국정 지지율이 60% 안팎을 기록하면서 이 대통령의 정치적 영향력이 후보 개인의 후광을 넘어 실질적인 선거 동력으로 작용하고 있다는 평가가 나온다.
실제 수도권 주요 후보들 사이에서도 '명심'의 효과는 확인된다. 서울에선 정원오 서울시장 후보가 대표적 사례로 꼽힌다. 구청장이던 정 후보는 지난해 12월, 이 대통령의 이른바 '공개 칭찬' 이후 존재감을 급격히 키우면서 서울시장 유력 후보로 부상했고, 당내 경선에서도 3선 중진 둘을 꺾고 결선 없이 본선에 직행했다. 경기지사의 경우도 비슷하다. 과반 득표로 본선행을 확정한 추미애 후보 또한 정부·여당의 검찰·사법개혁 법안 논의 과정에서 강한 원칙론을 대변하며 선봉장에 선 인물이다.
반면 국민의힘은 낮은 정당 지지율과 함께 지도부를 향한 불신 등이 겹치면서 후보들 사이에서 '탈장동혁' 바람이 거세지고 있다. 이번 지방선거 주요 전장으로 꼽히는 서울과 부산은 물론 경기, 대구·경북에서도 중앙당과 거리를 둔 독자 선거대책위원회 추진 움직임이 이어지고 있다. 이는 장 대표의 '윤 어게인' 기조와 '친미·친중' 편가르기 등 대여 공세 전략이 중도층 확장에 부담으로 작용할 수 있다는 후보들의 판단이 반영된 결과로 풀이된다.
여야의 상반된 전략은 수도권 판세의 핵심 변수로 꼽힌다. 정치권에선 민주당의 우세를 예상하고 있다. 다만 '대통령 중심' 전략은 초반 결집 효과가 큰 반면, 국정 지지율이 흔들릴 경우 그 영향이 후보 전반으로 확산할 수 있다는 점에서 양면성이 있다는 지적도 나온다.