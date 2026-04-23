나경원·윤상현·김형동 국정원 항의 방문…“이종석 사퇴해야”

국정원, 소위원회 같은 소속 의원으로 구성할 수 없다며 거절
윤 의원 "국조특위 위원 방문 거절은 헌정 질서 파괴 행위"
김형동·나경원·윤상현 의원은 이날 국정원을 찾아 이 원장과의 면담을 요청했다. 김 의원은 "국조특위 기간 동안 국정원이 정치에 개입하는 행태를 더는 두고 볼 수 없어 항의 방문했다"며 "다른 국조특위 위원들은 감사원과 금융감독원을 방문하고 있지만, 그보다 더 시급한 것은 국정원의 정치 개입 문제"라고 말했다.
윤 의원은 "국가정보원법에 따르면 국정원장과 직원은 정치적 중립성을 유지해야 한다"며 "이에 항의하고 진실을 밝히기 위해 방문했지만 국정원장이 면담에 응하지 않았다"고 했다. 이어 "예정대로 국정원장과 조작에 관여한 직원들을 고위공직자범죄수사처 등 수사기관에 고발할 예정"이라고 밝혔다.
이들은 전날 이 원장에 대한 면담과 현장 조사를 요청했으나 받아들여지지 않았다. 윤 의원은 "국정감사 및 조사에 관한 법률에 따라 국정조사특위 위원들은 현장 방문을 할 수 있다"며 "이를 거절한 것은 헌정질서 파괴 행위"라고 주장했다. 이어 "오는 28일 청문회에 출석해 일체의 정치 관여 행위에 대해 이실직고하지 않는다면 즉각 사퇴해야 한다"고 말했다.
나 의원도 "국정원이 국정조사 결과를 조작하기 위한 숙주이자 범죄 세탁소로 전락하고 있다"며 "국정원장을 만나 해명을 듣고자 했지만, 위원회 의결이 없어 만날 수 없다고 한 것은 비겁한 행태"라고 비판했다. 그러면서 "이는 위증과 조작을 스스로 인정한 것과 다름없다"고 말했다.