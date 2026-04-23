나경원·윤상현·김형동 국정원 항의 방문…“이종석 사퇴해야”

김형동·나경원·윤상현 의원 국정원장 면담과 현장조사 요청

국정원, 소위원회 같은 소속 의원으로 구성할 수 없다며 거절

윤 의원 "국조특위 위원 방문 거절은 헌정 질서 파괴 행위"

DSC03368 0 나경원·김형동·윤상현 국민의힘 의원이 23일 국가정보원 앞에서 브리핑을 하고 있다./김형동 의원실

국민의힘 소속 국정조사특별위원회 위원들이 23일 국가정보원이 국내 정치에 개입하고 있다며 이종석 국가정보원장의 사퇴를 요구했다. 이들은 국정원이 "이재명 대통령의 죄 지우기를 위한 국정조사 조작의 숙주로 전락했다"면서 이 원장에 대한 고발도 예고했다.김형동·나경원·윤상현 의원은 이날 국정원을 찾아 이 원장과의 면담을 요청했다. 김 의원은 "국조특위 기간 동안 국정원이 정치에 개입하는 행태를 더는 두고 볼 수 없어 항의 방문했다"며 "다른 국조특위 위원들은 감사원과 금융감독원을 방문하고 있지만, 그보다 더 시급한 것은 국정원의 정치 개입 문제"라고 말했다.윤 의원은 "국가정보원법에 따르면 국정원장과 직원은 정치적 중립성을 유지해야 한다"며 "이에 항의하고 진실을 밝히기 위해 방문했지만 국정원장이 면담에 응하지 않았다"고 했다. 이어 "예정대로 국정원장과 조작에 관여한 직원들을 고위공직자범죄수사처 등 수사기관에 고발할 예정"이라고 밝혔다.이들은 전날 이 원장에 대한 면담과 현장 조사를 요청했으나 받아들여지지 않았다. 윤 의원은 "국정감사 및 조사에 관한 법률에 따라 국정조사특위 위원들은 현장 방문을 할 수 있다"며 "이를 거절한 것은 헌정질서 파괴 행위"라고 주장했다. 이어 "오는 28일 청문회에 출석해 일체의 정치 관여 행위에 대해 이실직고하지 않는다면 즉각 사퇴해야 한다"고 말했다.나 의원도 "국정원이 국정조사 결과를 조작하기 위한 숙주이자 범죄 세탁소로 전락하고 있다"며 "국정원장을 만나 해명을 듣고자 했지만, 위원회 의결이 없어 만날 수 없다고 한 것은 비겁한 행태"라고 비판했다. 그러면서 "이는 위증과 조작을 스스로 인정한 것과 다름없다"고 말했다.