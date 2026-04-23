개인정보위 ‘개인정보 유출’듀오 등 3개 사업자 과징금 부과

한국고용·듀오·금릉공원에 48억원 과징금

'듀오' 회원 42만명 개인정보 통째 유출

화면 캡처 2026-04-23 151450 0 송경희 개인정보보호위원회 위원장이 지난 2일 정부서울청사에서 2026년 제7회 개인정보보호위원회 전체회의에서 모두발언을 하고 있다/사진=개인정보위

개인정보보호위원회가 개인정보 보호법을 위반한 결혼중개서비스 듀오정보 , 한국고용정보, 금릉공원묘원 3개 사업자에 대해 과징금 총 47억8820만원을 부과했다.개인정보보호위원회는 어제(22일) 제7회 전체회의를 열고 개인정보 보호 법규를 위반한 3개 사업자에 대해 47억8820만원 과징금 및 1740만원 과태료를 부과하고 시정조치 및 공표 명령을 의결했다고 23일 밝혔다.이번에 처벌을 받은 사업자는 KS한국고용정보, 듀오정보, 금릉공원묘원으로 모두 개인정보처리시스템에 대한 안전조치를 소홀해 개인정보 유출 사고를 겪었고 법적 근거없이 주민등록번호를 처리했다.개인정보위에 따르면 해커가 KS한국고용 관리자 계정정보를 획득한 후 시스템에 침입해 상담사와 본사 직원, 입사 지원자 등 4만 875명의 개인정보와 인사 서류 약 5만 건을 유출 한 것으로 조사됐다.특히 유출된 정보는 이름, 주민등록번호, 연락처, 주소 등뿐만 아니라 인사 서류에 포함돼 있던 가족관계증명서 등 본인 정보뿐만 아니라 가족 개인정보도 포함됐다. 이후 해커는 유출 정보를 다크웹에 게시하고 보유한 이터베이스를 거래하려고 했던 것으로 파악됐다.이에 개인정보위는 KS한국고용에 과징금 35억 3700만원, 과태료 420만원을 부과하고, 개인정보처리시스템에 대한 접속기록 및 개인정보 다운로드 상황 주기적 점검, 개인정보 파기에 관한 지침을 수립·운영할 것을 명령했다.결혼중개업체 듀오정보 는 직원 PC 악성코드 감염으로 인해 전체 정회원 42만7464명의 회원 데이터베이스가 유출됐다. 유출된 전체 회원 42만명의 개인정보 중 약 30만명의 정보는 듀오와 서비스 계약이 종료돼 파기돼야 했으나 그대로 보관돼 온 정보들이다.개인정보위는 듀오에 과징금 11억9천700만원과 과태료 1320만원을 부과하고 즉각적인 유출 통지를 명령했다. 또 개별 정보주체에게 개인정보 보호법 제34조제1항에 따른 유출통지를 즉각 실시할 것과 유출사고 재발 방지를 위한 개인정보 보호 및 관리 체계를 강화할 것을 명령하고 처분 받은 사실을 운영 중인 홈페이지에 공표하도록 했다.묘지 분양 및 관리 업체인 금릉공원묘원은 웹사이트 내 관리비 조회/납부 페이지에 존재하는 파라미터 변조 취약점을 악용한 해커 공격으로 이용자 5373명 의 이름과 주민등록번호, 휴대전화번호가 유출됐다.조사 결과 금릉공원묘원은 웹사이트 내 존재하는 파라미터 변조 취약점에 대한 점검·조치를 소홀히했고 인터넷망으로 개인정보 전송 시 암호화 통신 미적용, 주민등록번호 평문 보관 등 보호조치 의무를 위반한 것으로 확인됐다.개인정보위는 과징금 5420만원을 부과하고 유출사고가 재발하지 않도록 개인정보처리시스템에 대한 취약점 점검, 암호화 등 개인정보 안전관리 체계를 강화할 것을 시정명령했다.개인정보위 관계자는 "이번 제재를 통해 "결혼중개, 채용 서비스 등 정보주체로부터 대량의 민감한 정보를 수집하는 처리자를 대상으로 개인정보 처리방침 평가, 기획점검 등을 통해 개인정보 수집,이용 적절성 및 정보주체의 권리 보호 수준을 평가하고 개선해 나갈 방침"이라고 설명했다.