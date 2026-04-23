추미애·박찬대·우상호 “접경지, 평화경제 벨트 구축” 한목소리

주민 권익 증진 모색, DMZ관광 활성화 등 협력 선언

KakaoTalk_20260423_13433639 0 (왼쪽부터) 우상호 강원도지사 후보, 추미애 경기도지사 후보, 박찬대 인천광역시장 후보가 23일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다./우상호 의원실

6·3 지방선거에 나서는 더불어민주당 추미애(경기)·박찬대(인천)·우상호(강원) 광역단체장 후보가 하나로 뭉쳤다. 경기·인천·강원 접경지역을 하나의 '평화지대'로 묶어 낡은 규제를 걷어내고 지역 경제를 활성화하겠다는 '평화경제권 원팀' 연대 선언이다.세 후보는 23일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '강원·경기·인천 접경지역의 새로운 변화와 공존을 위한 협약'을 체결했다. 이번 협약은 지난 70여 년간 안보를 이유로 희생을 감내해 온 접경지역 주민들에 대한 국가적 보상과 제도적 개선에 공동 대응하기 위해 마련됐다.이날 체결된 협약서에는 접경지역의 '상생과 번영의 평화지대'로 명명 및 주민 권익 증진 모색, 3개 시·도의 평화지대를 한반도 평화경제 핵심 거점으로 재정립, 비무장지대(DMZ) 생태 평화 관광 활성화 정책 협력, 평화지대 광역단체장 협의회 정례화 및 활성화 등의 과제가 담겼다.추미애 경기지사 후보는 "경기도는 한반도의 중심이자 접경지역의 핵심 지대"라며 "김포·파주·연천 등 지역 도민들은 오랜 기간 안보를 위해 특별한 희생을 감내해 주셨다"고 강조했다. 이어 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다는 대통령의 말씀처럼, 이제는 국가가 도민 여러분께 돌려드려야 할 시기"라며 "강원·인천과 힘을 합쳐 이 지역을 기회의 땅으로 만들고, 향후 협의체를 통해 중앙부처와 협력하며 규제 완화를 이끌어내겠다"고 약속했다.박찬대 인천시장 후보는 고(故) 노무현 전 대통령의 '10·4 선언'을 언급하며 평화의 의지를 다졌다. 박 후보는 "접경 지역 주민과 군인들의 묵묵한 헌신 위에 지금의 대한민국이 있다"며 "동해에서 서해까지 분단의 최전선인 강원·경기·인천이 뜨거운 열정으로 평화의 길로 내달릴 것이다. 산과 철도, 바다가 끈끈하게 이어져 거대한 평화로 완성되도록 온 힘을 다하겠다"고 목소리를 높였다.우상호 강원지사 후보 역시 강원도 경제 지도의 전면적인 개편을 예고했다. 우 후보는 "추미애, 박찬대 후보와 힘을 합쳐 강원·경기·인천 238km에 걸쳐 있는 낡은 규제를 걷어내겠다"며 "분단의 아픔이 가장 깊게 서린 강원도 접경지에서 평화 경쟁의 꽃이 활짝 피도록 만들겠다. 당선 후 정례 협의회를 구축해 중앙정부의 전폭적인 지원을 이끌어낼 것"이라고 다짐했다.