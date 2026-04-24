北웹사이트 접속 허용 공감도, 일반인과 전문가 차이 극명

일반인 ‘공감하지 않는다’ 64%, 전문가 ‘공감한다’ 71%

北 ‘적대적 두국가론’, 다양한 의견 확인

제목 없음 0 민주평통이 24일 발표한 올해 1분기 '통일 여론·동향' 조사./'통일 여론·동향 캡처

북한 웹사이트 접속허용 논의에 대해 일반 국민들 10명 중 6명꼴로 공감하지 않는다는 조사결과가 나왔다.24일 대통령 직속 자문기구인 민주평화통일자문회의가 전국 만19세 이상 1200명을 대상으로 진행한 '1분기 국민 통일여론조사' 결과에 따르면 북한 사회에 대한 객관적인 이해를 돕기 위해 북한 웹사이트 접속을 허용하자는 법안이 논의되고 있는 상황과 관련해 응답자 63.6%가 '공감하지 않는다'는 답변을 내놨다.반면 통일·북한문제 전문가 149명 가운데 71.3%는 '공감한다'고 응답해 일반인들과의 격차가 큰 것으로 조사됐다.이재명 대통령이 제107주년 3.1절 기념사에서 제시한 '남북 간 실질적 긴장완화와 유관국 협력을 통한 정전체제의 평화체제로의 전환' 구상에 대해서는 59.2%가 공감한다고 답했다. 정부의 '한반도 평화공존 정책'을 지속하는 것에 대해서는 61.6%가 공감한다고 응답했다.통일의 필요성에 대해서는 '필요하다'는 응답이 65.9%로 직전 분기 조사보다 2.1% 포인트(p) 하락했다. 통일을 해야 하는 가장 큰 이유로는 '전쟁위협 해소'(29.2%)와 '경제발전'(26.3%)이 꼽혔다.북한의 '적대적 두국가론'에 대해서는 국민들의 다양한 의견이 확인됐다.응답자의 27.7%는 '북한 체제는 불인정하지만 국가 간 관계는 인정한다'고 답했고 24.9%는 '북한의 체제와 국가 간 관계 모두 인정한다'고 답했다. '북한 체제 및 국가 간 관계 모두 불인정한다'는 응답은 24%를, '북한체제는 인정하지만 국가 간 관계는 불인정한다'는 응답은 16.7%를 기록했다.한편 올해 1분기 국민통일여론조사는 민주평통이 여론조사 전문기관 (주)코리아리서치에 의뢰해 지난달 27일부터 29일까지 3일간 전국 만 19세 이상 성인 남녀 1,200명을 대상(신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.83%p)으로 진행됐다.민주평통의 '통일 여론·동향'은 매 분기별로 발간되어 유관기관에 배포되며, 전문은 민주평통 홈페이지(www.puac.go.kr)에 게시되어 누구나 열람할 수 있다.