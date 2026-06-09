



[카드뉴스] 다가오는 월드컵, 난 설래지 않는다?

정몽규 회장 사퇴·축구 대표팀 일정… 이번 월드컵 괜찮나?

관심 떨어진 한국축구, 당신은 어떠신가요?

대한민국 축구를 바라보는 솔직한 이야기

한국 축구, 아직 관심 있으신가요? 2002년 월드컵 4강 신화. 2010년 원정 첫 16강. 2022년 포르투갈전 극적인 승리. 한때 대한민국을 하나로 만들었던 축구.

하지만 최근에는 "예전만큼 관심이 가지 않는다"는 목소리도 들리고 있습니다.

왜 기대가 줄어들었을까? 일부 축구팬들은 대표팀 경기보다 축구협회 관련 논란에 더 많은 관심이 쏠렸다고 말합니다.

감독 선임 과정, 협회 운영 논란, 팬들과의 소통 부족 등 협회의 문제가 팬들의 실망감을 키운 요인으로 언급되고 있습니다.

정몽규 회장 월드컵 이후 사퇴 선언 정몽규 대한축구협회장은 2026 북중미 월드컵 종료 후 협회장직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔습니다.

사퇴를 권했던 국회의원들, 사퇴를 염원하고, 경기장에서 외쳤던 팬들도 갑작스러운 사퇴 선언에 “전례를 찾기 힘든 타이밍”이라는 반응

많은 축구팬들은 이번 결정이 한국 축구의 새로운 출발점이 될 수 있을지 주목하고 있습니다.

팬들이 기대하는 변화 팬들이 원하는 것은 협회의 더 투명한 운영, 체계적인 유소년 육성, 강한 국가대표팀 많은 사람들은 한국 축구가 다시 신뢰를 회복하길 바라고 있습니다.

대한민국 월드컵 일정 [대한민국 조별리그 일정]

6월 12일 오전 11시 = 대한민국 vs 체코 6월 19일 오전 10시 = 대한민국 vs 멕시코 6월 25일 오전 10시 = 대한민국 vs 남아프리카공화국

11회 연속 월드컵 본선 진출. 대한민국의 도전이 다시 시작됩니다.