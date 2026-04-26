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[포토] 국민의힘 대구시장 후보 경선 결과 밝히는 박덕흠 공천관리위원장

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 26. 13:36

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 국민의힘 제9회 지방선거 중앙당 공천관리위원회 30차 발표 및 6.3 국회의원 재·보궐선거 공천관리위원회 4차 발표를 하고 있다. 국민의힘 공천관리위원회는 이날 대구시장 후보로 추경호 국민의힘 의원을, 경기 평택시을 후보로 유의동 전 의원을 단수추천했다. 한편 인천 계양을 지역구에 대해서는 추가 공모를 실시한다고 밝혔다.
이병화 기자

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