학교밖청소년 은둔·자살 시도 줄어…심리·정서 불안은 여전

5명 중 1명 자살 생각…우울감 경험 31%
은둔 청소년 원스톱 패키지 등 지원 확대
26일 성평등가족부는 이같은 내용을 담은 '2025년 학교 밖 청소년 실태조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 학교밖청소년지원센터·청소년쉼터·소년원·대안교육기관의 청소년과 검정고시 응시자를 포함해 총 2811명을 대상으로 실시했다.
학교 밖 청소년은 정규 학업을 중단해 학생이 아닌 청소년을 의미한다. 검정고시 또는 아르바이트 중이거나 가출해 보호시설에 입소한 경우, 사회적 관계를 맺지 않은 은둔형일 경우를 두루 포함한다.
조사결과 하루 60분 주 5일 이상 신체활동을 하는 학교 밖 청소년 비율이 14.2%로 2023년 10.8%보다 3.4%포인트 증가했다. 반면 은둔 경험 비율은 35.1%로 7.5%p 감소한 것으로 나타났다. 우울감 경험 비율도 31.1%로 소폭 줄었다.
학교 밖 청소년이 학교를 그만둔 시기는 고등학교 때가 67.2%로 가장 많았고, 중단 이유는 심리·정신적 문제가 32.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 학업 중단 이유로는 '심리·정신적 문제'가 32.4%로 가장 높았으며 초·중학교 시기에는 '부모님의 권유'가, 고등학교 시기에는 심리·정신적 문제가 주요 원인으로 나타났다.
건강 측면에서는 건강검진을 받은 적이 있는 학교 밖 청소년은 38.9%이며, 건강검진을 받지 않은 이유는 귀찮아서 27.8%, 별 필요가 없을 것 같아서 22.4%, 시간이 맞지 않아서 11.8% 순으로 조사됐다. 최근 12개월 동안 자해 시도 비율은 16.2%로 나타났다. 자살 생각 이유로 '미래에 대한 불안'24.3%, '가족 갈등'21.0%이 많이 꼽혔다.
학교를 그만둔 이후 지금까지 마약류의 약물을 복용한 경험이 있는 청소년은 1.2%로 2023년 대비 0.2%포인트 상승했다. 지난 3개월간 돈내기 게임 경험 비율은 6.1%로 2023년 8.6% 대비 2.5%포인트 감소했다.
은둔경험이 있는 청소년은 35.1%로 2023년 대비 7.5%포인트 줄었으며, 대부분 은둔 기간이 3개월 미만 27.1%인 것으로 나타났다. 사회적 고립감은 1.96점으로 '드물게 그렇다' 수준으로 나타났으며, 여자청소년 2.07점이 남자청소년 1.83점보다 높았다.
이와 함께 고립·은둔 청소년을 위한 원스톱 지원 서비스도 확대한다는 방침이다.
원민경 성평등부 장관은 "이번 실태조사 결과 학교 밖 청소년의 우울감과 은둔 경험이 감소하고 신체활동이 증가하는 등 긍정적인 변화가 확인되었으나 여전히 정서적인 어려움과 진로에 대한 불안감이 나타나고 있다"며 "앞으로 학교 밖 청소년이 마음건강을 회복하고 학업과 진로를 체계적으로 설계할 수 있도록 지원을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.