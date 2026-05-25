[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 25일

범띠

38년 힘들어도 상황을 잘 판단한다.

50년 골치 아프게 했던 근심들이 사라지는 하루다.

62년 건강에 좋은 식품을 챙겨서 먹는다.

74년 숨은 능력을 최대한으로 발휘한다. 86년 흩어진 재물 운을 다시 모으는 운기다.

98년 불길함이 적고 대길함이 많아진다.