[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 25일

쥐띠
36년 웅크리고 있던 마음을 여니 의기양양해진다.
48년 모처럼 만에 안 풀렸던 금전 운이 잘 풀리게 된다.
60년 불길한 기운이 있으니 조심해야 한다.
72년 가족들과 가까운 곳으로 여행을 떠난다.
84년 아는 분께 안부 인사를 드리고 나니 좋은 소식 듣게 된다.
96년 착잡하게 했던 근심 운이 사라진다.
소띠
37년 집안이 안정되는 운이 찾아온다.
49년 비탈길이나 계단을 조심한다.
61년 신경 써서 주위를 잘 살피는 반갑게 귀인을 만난다.
73년 묵은 일이 잘 풀려 운수대통한다.
85년 금전 운이 따르니 기쁘다.
97년 어수선했던 마음이 안정되는 운수다.
범띠
38년 힘들어도 상황을 잘 판단한다.
50년 골치 아프게 했던 근심들이 사라지는 하루다.
62년 건강에 좋은 식품을 챙겨서 먹는다.
74년 숨은 능력을 최대한으로 발휘한다. 86년 흩어진 재물 운을 다시 모으는 운기다.
98년 불길함이 적고 대길함이 많아진다.
토끼띠
39년 침착히 대처하니 일이 순조롭게 진행된다.
51년 말없이 떠난 사람의 소식을 듣게 된다.
63년 마음을 비웠더니 오후쯤 행운이 찾아온다.
75년 아는 길도 물어서 가야 손해를 안 본다.
87년 날이 갈수록 기분이 좋아진다.
99년 아는 만큼 더 최선을 다한다.
용띠
40년 큰 이익만 바라보지 말아야 한다.
52년 소망하는 일에 집중이 안 된다.
64년 비탈길과 계단을 조심해야 한다.
76년 행운을 잡으니 마음이 흐뭇해진다.
88년 목표 달성을 위해 더 최선을 다해야 한다.
00년 숨은 실력으로 더 인정받는다.
뱀띠
41년 막혔던 일이 성취되니 만사형통한다.
53년 재물 운이 풀려 오후쯤 소식 온다.
65년 잠시 근심이 생기지만 기쁜 일도 다가온다.
77년 고민하던 일이 서서히 풀린다.
89년 마음속에 근심이 말끔히 사라진다. 01년 어려워도 용기 내어 최선을 다해야 한다.
말띠
42년 별안간 나타나는 골목길에서 이륜차를 조심한다.
54년 과로로 인한 몸살감기에 신경 써야 한다.
66년 바라던 금전 운이 서서히 좋아진다.
78년 일이 안 풀린다면 잠시 쉬었다가 다시 시작한다.
90년 힘들었던 시기에서 말끔히 벗어난다.
02년 근심이 사라지니 금상첨화다.
양띠
43년 바라던 소망이 마음 뜻대로 이루어진다.
55년 오후부터 금전 운이 다시 좋아진다.
67년 피나는 노력 끝에 자신감이 넘친다.
79년 가는 곳마다 실력을 인정받는다.
91년 생각 없이 말하고 행동하면 나중에는 후회한다.
03년 운동이 부족하니 더 열심히 온몸을 움직인다.
원숭이띠
32년 마음이 답답해지는 날이다.
44년 운이 아직 소원대로 따라주지 않는다.
56년 매사가 순조롭게 풀리려고 하는 시기다. 68년 명의를 만나 기분이 좋아진다.
80년 오후부터 마음이 편안해진다.
92년 귀인의 도움을 받는다.
닭띠
33년 아침부터 밝은 희망이 보인다.
45년 재물 운이 찾아온다.
57년 흩어졌던 재물이 모이니 안색이 밝아진다.
69년 어려움 속에서도 기쁨이 있다.
81년 집안에 좋은 기운이 들어온다.
93년 골치 아픈 일이 빠르게 해결된다.
개띠
34년 집안에 겹경사가 있게 되는 날이다.
46년 어려웠던 시기 지나고 다시 재물 운이 찾아온다.
58년 문서로 인해 재물을 잃을 운수니 거듭 신경 써야 한다.
70년 꾸준히 노력하니 시간이 길수록 좋아진다.
82년 근심이 잠시 왔다가 사라진다.
94년 금시초문으로 입사하는 운이 들어온다.
돼지띠
35년 노력 없이 되는 일 부족함이 많아진다.
47년 바라던 소원을 성취한다.
59년 내 집안으로 귀인이 방문한다.
71년 몹시 당황하다가 안정을 취한다.
83년 새로운 소식이 오후쯤 들려온다.
95년 자격을 인정받고 큰 기쁨이 가득하다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장