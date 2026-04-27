학부모 현장 모니터단 출범…교육부, 위원 51명 위촉

학부모가 학교 200m 공사 현장 직접 점검

소음·미세먼지 등 사후관리 강화

202604241717493647_0 0 사진=교육부 제공

교육부가 학교 인근 공사로 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 방지하고자 학부모 모니터단을 운영한다.교육부는 시도교육청 및 한국교육환경보호원과 함께 27일 서울 용산구 한강대로 로카우스호텔에서 '2026년 교육환경평가 승인사업장 학부모 현장 모니터단'을 구성하고 발대식을 개최한다.이날 발대식에는 학부모 모니터단 위원과 교육부, 시도교육청, 한국교육환경보호원 관계자들이 참석해 활동 계획을 공유하고 사후관리 기술지원 방안도 논의한다.이번 모니터단은 교육환경평가 승인 이후 조치 이행 여부를 점검하는 사후관리 체계로, 2024년 도입돼 올해 3년 차를 맞는다. 올해는 전국 44개 사업장을 대상으로 학부모 위원 51명이 위촉돼학부모가 직접 학교 주변 사업지를 방문해 교육환경평가에 따른 조치계획이 제대로 이행되고 있는지 점검할 예정이다.모니터단은 공사장 출입구와 안전요원 배치, 등하교 시간대 공사 차량 운행 여부 등 분야별 예방 및 저감조치가 적절히 이루어지고 있는지를 총 10회에 걸쳐 현장에서 실시간으로 확인하고 그 결과를 시도교육청에 전달된다.이에 시도교육청은 모니터단 점검 결과를 토대로 예방·저감 조치 이행이 미흡한 사업장에 대해 추가 현장 점검을 실시하는 등 안전한 교육환경 조성을 위해 적극 대응할 계획이다.특히 올해는 차세대 교육환경정보시스템을 도입해 점검 방식이 개선됐다. 기존에는 모니터단이 종이 점검표 작성 후 사후 입력 방식이었으나 모바일 시스템을 통해 현장에서 즉시 점검 위치,사진과 위치 정보를 등록할 수 있도록 했다.심민철 교육부 학생건강안전정책국장은 "학부모 현장 모니터단을 통해 학교 주변 위험 요소를 사전에 예방하고 보다 안전한 교육환경을 조성할 것"이라며 "학부모의 시선에서 학교 인근의 사업장을 촘촘히 점검하고 점검 결과가 실질적인 개선으로 이어지도록 시도교육청과 협력해 학생 건강과 학습권 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.