“지역과 청소년 상생의 길 열다” 인구감소지역 청소년 지원 확대

성평등부,11개 지자체 담당자 역량강화교육 실시

맞춤형 컨설팅·성과평가·홍보 강화

성평등가족부 현판2 0 성평등가족부 정부서울청사

정부가 인구감소지역 청소년 성장을 지원하기 위해 담당 인력 역량 강화에 나섰다.성평등가족부는 한국청소년활동진흥원과 오는 28일~29일 '인구감소지역 청소년 성장지원사업'의 성공적 안착을 위해 담당인력 역량강화교육을 실시한다고 27일 밝혔다.이번 교육은 사회관계망서비스 활용 홍보 전략, 성인지 감수성 기반 프로그램 기획, 우수사례 견학, 지역 간 정보 교류 등 담당자들의 실무능력과 업무 효율성을 높이기 위해 마련됐다.성장지원사업은 교육·문화 인프라와 체험 기회가 부족한 인구감소지역 청소년에게 전용공간과 스스로 기획하고 추진하는 다양한 활동을 지원해 성장을 돕는 사업으로 지난해 부터 11개 지자체에서 시범 운영되고 있다.실제 운영 결과 청소년의 욕구와 지역 특성을 반영한 자기주도 프로그램과 지역특화사업을 운영해 참여 청소년들의 역량이 강화되고 지역에 대한 이해와 인식이 개선되는 등 긍정적인 성과가 나타나고 있다.한편, 시행 2년 차인 올해는 지역 특성을 반영한 프로그램을 확대한다. 강원 고성 지역 명소를 홍보하는 'G-Wave' 기획단, 경북 안동 '청춘사진관', 경남 거창 '청소년 농부단' 등 청소년이 직접 참여하는 지역 맞춤형 사업을 새롭게 운영될 예정이다. 또한 청소년들의 여가·학습공간도 확충한다. 지난해 5곳 조성에 이어 올해 전남 신안 등 5곳이 추가로 문을 열 예정이다.이와 함께 성평등부와 한국청소년활동진흥원은 전문가 자문단을 구성해 맞춤형 컨설팅을 제공하고 평가체계를 고도화할 계획이며 우수 프로그램 발굴과 청소년 브이로그 제작 홍보도 추진할 계획이다.원민경 성평등부 장관은 "인구감소지역 청소년들이 다양한 경험을 통해 역량을 키우고 지역 변화를 이끄는 주체로 성장하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.손연기 한국청소년활동진흥원 이사장은 "지역 현장의 목소리를 들어보면 사업 활성화에 대한 고민이 가장 크다"며 "이번 교육에서 실질적인 운영 가이드를 제공해 지역별 사업이 안정적으로 정착하도록 지원하겠다"고 말했다.