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사회 교육·행정자치

고용노동교육원, 중소사업장 노동교육 확대…사각지대 해소

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김보영 기자

승인 : 2026. 04. 28. 11:42

노동법·산업안전·AI대응 등 실무 중심 교육
화면 캡처 2026-04-28 113843
포스터=한국고용노동교육원 제공
한국고용노동교육원은 급변하는 노동환경에 발맞춰 '고용노동교육 2.0 시대'를 선언하고 중소기업의 노동법 대응 역량 강화를 위해 '찾아가는 무료 노동교육'을 전국으로 확대한다.

교육원은 산업구조의 대전환과 복합적인 위기 상황에 중소기업이 선제적으로 대응할 수 있도록 '중소사업장 대상 지역거점 노동교육'을 확대 운영한다고 28일 밝혔다.

최근 노동시장은 인구구조 변화와 기술 발전으로 고용 형태가 다양해지면서 노동법·노사관계·산업안전 등 현장 현안이 늘어나는 추세다. 그러나 많은 중소기업이 교육 접근성이 낮고 대응 여력이 부족해 변화를 따라가는 데 어려움을 겪고 있다.

이에 교육원은 노동부 지방관서 등과 연계해 권역별 거점을 중심으로 현장 밀착형 교육을 추진한다. 교육 내용은 디지털·AI 환경 변화 대응, 노동인권 기반 상호 존중 조직문화 형성, 중대재해 예방 및 안전한 일터 조성, 노동관계 법령 변화 이해, 근로조건 및 노무관리 등 실무 중심으로 구성됐다.

특히 지역 관계기관과의 협업 범위도 넓힌다. 교육원은 고용노동부 지방관서 외 경영자총협회와 협력해 전국 단위 지역 경총으로 교육을 확대하고 중소벤처기업부 산하 창업지원센터, 한국산업인력공단과 연계해 외국인 근로자를 고용한 사업장을 위한 기초 노동법 교육도 병행할 계획이다.

이번 교육은 중소사업장 사업주와 인사·노무 담당자, 현장 관리자 등 약 1400명을 대상으로 하며 전 과정이 무료로 제공된다. 교육 신청은 교육원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이종선 교육원장은 "중소사업장은 우리 경제의 핵심 기반이지만 변화 대응을 위한 교육 기회는 상대적으로 부족했다"며 "지역거점 교육 확대를 통해 교육 사각지대를 해소하고 현장 대응 역량을 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.






김보영 기자

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