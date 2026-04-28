고용노동교육원, 중소사업장 노동교육 확대…사각지대 해소

노동법·산업안전·AI대응 등 실무 중심 교육

화면 캡처 2026-04-28 113843 0 포스터=한국고용노동교육원 제공

한국고용노동교육원은 급변하는 노동환경에 발맞춰 '고용노동교육 2.0 시대'를 선언하고 중소기업의 노동법 대응 역량 강화를 위해 '찾아가는 무료 노동교육'을 전국으로 확대한다.교육원은 산업구조의 대전환과 복합적인 위기 상황에 중소기업이 선제적으로 대응할 수 있도록 '중소사업장 대상 지역거점 노동교육'을 확대 운영한다고 28일 밝혔다.최근 노동시장은 인구구조 변화와 기술 발전으로 고용 형태가 다양해지면서 노동법·노사관계·산업안전 등 현장 현안이 늘어나는 추세다. 그러나 많은 중소기업이 교육 접근성이 낮고 대응 여력이 부족해 변화를 따라가는 데 어려움을 겪고 있다.이에 교육원은 노동부 지방관서 등과 연계해 권역별 거점을 중심으로 현장 밀착형 교육을 추진한다. 교육 내용은 디지털·AI 환경 변화 대응, 노동인권 기반 상호 존중 조직문화 형성, 중대재해 예방 및 안전한 일터 조성, 노동관계 법령 변화 이해, 근로조건 및 노무관리 등 실무 중심으로 구성됐다.특히 지역 관계기관과의 협업 범위도 넓힌다. 교육원은 고용노동부 지방관서 외 경영자총협회와 협력해 전국 단위 지역 경총으로 교육을 확대하고 중소벤처기업부 산하 창업지원센터, 한국산업인력공단과 연계해 외국인 근로자를 고용한 사업장을 위한 기초 노동법 교육도 병행할 계획이다.이번 교육은 중소사업장 사업주와 인사·노무 담당자, 현장 관리자 등 약 1400명을 대상으로 하며 전 과정이 무료로 제공된다. 교육 신청은 교육원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.이종선 교육원장은 "중소사업장은 우리 경제의 핵심 기반이지만 변화 대응을 위한 교육 기회는 상대적으로 부족했다"며 "지역거점 교육 확대를 통해 교육 사각지대를 해소하고 현장 대응 역량을 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.