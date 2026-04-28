닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

취업경험 없는 저소득층 청년 3만명…월 60만원 수당 준다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008946

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 04. 28. 13:37

노동부,추경 786억원 투입…저소득 청년 구직·생계 지원
국민취업지원제도Ⅰ유형 문턱도 완화…선착순 모집
노동부전경사진2
고용노동부 정부세종청사
정부가 취업 경험 없는 저소득 청년을 국민취업지원제도 적용 범위를 한시적으로 확대하고 취업 준비를 지원한다.

고용노동부는 올해 국민취업지원제도 추가경정예산 786억원을 투입해 취업 경험이 없는 저소득 청년 3만 명을 선착순으로 Ⅰ유형(선발형)으로 추가 지원하기로 했다고 28일 밝혔다

기존 국민취업지원제도Ⅰ유형은 소득·재산 요건 외에도 일정한 취업 경험을 갖출 것을 요구하다 보니 막 사회에 첫발을 내딛는 경력 없는 청년들이 선발에서 제외되는 아쉬움이 있었다.

이에 노동부는 이번 추경을 통해 취업 준비 중 청년들의 구직 의욕을 높이고 경제적 부담도 덜어주기 위해 중위소득 120% 이하, 재산이 5억원 이하인 15~34세 청년이라면 취업 경험이 없어도 Ⅰ유형 선발형 혜택을 받을 수 있도록 지원 범위를 확대하기로 했다.
화면 캡처 2026-04-28 132028
자료=고용노동부 제공
이번 대상자로 선발되면 기존 Ⅰ유형 참여자와 동일하게 취업지원 서비스와 6개월간 월 60만 원의 구직촉진수당 등 종합적인 지원을 받게 된다. 이와 함께 전담 상담사 통한 1대 1 심층상담, 개인별 취업활동계획 수립 등 취업지원 서비스도 제공된다.

국민취업지원제도는 고용보험 사각지대에 있는 저소득 구직자와 청년 등을 대상으로 취업지원과 생계 안정을 동시에 제공하기 위해 2021년 도입됐다. 제도 시행 이후 2025년 말까지 약 163만 명이 참여해 상담과 맞춤형 취업지원 서비스를 제공함으로써 구직자들의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.

신청은 27일부터 전국 고용센터와 고용24 홈페이지에서 저소득 구직자와 청년 등을 대상으로 신청받고 있으며 선착순 3만명에 도달하면 조기에 마감될 수 있다.

임영미 고용부 고용정책실장은 "이번 추경을 통한 청년 추가 선발이 어려운 고용 시장에서 고군분투하는 청년들에게 실질적인 '사다리'가 되길 희망한다"고 말했다.





김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 아마존 ‘배터리 수주’ 눈앞…1兆 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈