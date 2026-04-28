‘쌍방울 대북송금’ 조작기소 공방…여야, 김성태 출석 놓고 설전

증인으로 출석한 김성태 전 쌍방울 회장에 질의 집중

민주당 "국조로 밝혀진 건 전 정권의 조작기소와 공작"

국힘 "확인된 건 주요 사건에 이재명 관련됐다는 것 뿐"

국조특위 전체회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

여야가 28일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 종합청문회에서 쌍방울 대북송금 사건 등의 조작기소 여부를 놓고 다시 충돌했다. 특히 증인으로 출석한 김성태 전 쌍방울그룹 회장에 대해 더불어민주당이 강압 수사 의혹을 제기하자, 국민의힘은 증언 회유 의혹으로 맞섰다.이건태 민주당 의원은 김 전 회장에게 "윤석열 정권의 정치검찰이 주리를 틀어 허위 진술을 받아냈는데, 김성태 증인도 같은 압박 수사를 받은 것으로 생각한다"며 "당시 검찰로부터 어떤 압박을 받았는지 느끼고 경험한 대로 말해 달라"고 했다.이에 김 전 회장은 "매일 때리고 일본 순사들처럼 고문해도 참을 수 있지만, 친동생과 여동생 남편, 사촌형, 30년을 함께한 동료들까지 17명을 구속했다"며 "어느 대기업을 수사하더라도 17명을 구속시키지는 않을 것이다. 경험하지 못한 사람들은 절대 모른다"고 답했다.윤상현 국민의힘 의원은 "쌍방울 대북송금 사건의 본질은 경기도가 해야 할 사업의 비용을 대납한 것"이라며 "이재명 당시 경기지사가 대통령이 되면 정치적 후원자가 되고 '꿩 먹고 알 먹고' 하려는 의도 아니었느냐"고 물었다. 김 전 회장이 "재판 중이기 때문에 답변이 어려운 점을 양해해 달라"고 하자, 윤 의원은 "그렇게 답할 거면 왜 나왔는지 모르겠다"고 맞받았다.김 전 회장은 '이재명 지사와 만난 적이 있느냐'는 질문에는 "없다"고 답했다. 다만 '통화는 몇 번 했느냐'는 질문에는 "재판 중이기 때문에 답변이 어렵다"며 구체적인 답변을 피했다.국민의힘은 김 전 회장과 법제사법위원장인 서영교 민주당 의원이 청문회 전 만난 것 아니냐는 의혹도 제기했다. 서 의원은 "제 방에 들어온 적 없다"고 부인했고, 김 전 회장도 "청문회 자리에서 서 의원을 처음 뵌 것 같다"고 했다. 이에 나경원 국민의힘 의원은 "다수의 증언이 있어서 하는 말"이라며 "국회에 CCTV를 요구했으니 확인하면 된다"고 말했다.여야는 국정조사의 성과를 놓고도 엇갈린 평가를 내놨다. 박성준 민주당 의원은 "국정조사를 하며 윤석열 정권에서 일어났던 조작기소와 표적 수사, 기획 수사를 보면 몇 편의 영화가 오버랩된다"며 "이번 국정조사는 이재명이라는 정적을 제거하기 위한 공작들이 이뤄졌다는 점을 확인하는 자리였다"고 평가했다.반면 김형동 국민의힘 의원은 "국조특위를 통해 확인된 것은 쌍방울 대북송금, 서해 공무원 피살 사건 등 주요 사안에 이재명 대통령이 관여돼 있다는 사실뿐"이라며 "검찰과 법원의 판단이 단순히 한두 개의 오염된 증거가 아니라 수많은 증거를 바탕으로 엄격하게 진행됐다는 점이 확인됐다"고 말했다.