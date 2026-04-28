‘의원직 상실’ 권성동 대법 상고… 국힘 “묻지마 판결”

불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원(가운데)이 2025년 11월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판기일에 출석해 피고인석에 앉아 있다. /사진공동취재단