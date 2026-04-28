구광모, 딥마인드·엔비디아 잇단 회동… ‘피지컬 AI’ 판 키운다

HVAC·전장·로봇에 피지컬 AI 접목

허사비스 CEO와 온디바이스 AI 논의

엔비디아와 로봇 플랫폼 등 협력 강화

LG, 판매 넘어 산업 인프라 사업 재편

LG그룹이 글로벌 빅테크와의 접점을 늘리며, 구광모 회장이 강조해 온 AI 속도전을 본격화 하는 모양새다. 구 회장은 구글 '딥마인드'를 개발한 데미스 허사비스 CEO와 직접 만나 온디바이스 AI 등 협력 방안에 대해 논의했고 같은 날 엔비디아 젠슨 황 CEO 장녀이자 로보틱스 마케팅을 총괄하는 매디슨 황 수석이사도 피지컬 AI 구현 논의를 위해 LG전자를 찾은 것으로 전해졌다.



구 회장은 LG전자를 중심으로 기존 소비자 대상 사업(B2C)에서 기업 간 거래(B2B)로 축을 옮기며 냉난방공조(HVAC), 전장, 로봇 등 산업 기반으로 사업을 확대해 왔다. 특히 피지컬 AI는 이들 사업 포트폴리오를 연결하는 핵심 축이라는 분석이다.



28일 업계에 따르면 '알파고'를 개발한 허사비스 구글 딥마인드 CEO는 이날 낮 LG트윈타워에서 구광모 회장 등과 비공개 회담을 가졌다. 이 자리에는 류재철 LG전자 사장, 이홍락 LG AI 연구원장 등이 동석한 것으로 알려졌다.



이번 만남으로 AI 분야에서 양사의 파트너십을 확장할 것이란 전망이 나오고 있다. 허사비스 CEO는 전날 정부와의 만남에서도 제조 역량과 하드웨어 기술로 딥마인드의 AI모델을 실제 세계에서 구현해 내겠다고 밝힌 바 있다. LG는 가전 뿐만 아니라 냉난방 공조, 로보틱스, 전장 등 여러 사업분야 등에서 피지컬 AI를 구현해 낼 수 있는 기업으로 꼽힌다. 특히 가전 등에 탑재될 온디바이스 AI로 구글의 제미나이를 활용하는 등의 논의도 진행될 가능성이 있다.



아울러 그룹사 전반의 AI 전환(AX)도 논의 대상으로 꼽힌다. AI 전환을 총괄하는 AI연구원과의 협력을 통해 기술 시너지를 확대하는 한편 제조분야 AI 전환에서도 협력할 가능성이 제기된다.



이날 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 수석 이사 또한 류재철 LG전자 사장과 만나 협력 방안을 논의했다. 매디슨 황 이사는 젠슨 황 CEO의 딸로 피지컬 AI 전략을 주도하고 있는 것으로 알려져 있다.



LG그룹은 엔비디아와 AI 협력을 오래 이어왔다. 지난 22일엔 LG AI 연구원과 차세대 AI 모델 개발 협력 및 AI 생태계 공동 구축을 위해 기술 동맹을 맺기로 한 바 있다. 또 LG전자는 엔비디아 AI 플랫폼 생태계에 합류해 기술 역량을 고도화해왔다. 앞선 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스 GTC2026에서도 LG전자는 엔비디아의 피지컬 AI 핵심 파트너사로 이름을 올린 바 있다.



특히 LG전자의 홈 로봇 '클로이드'에 엔비디아의 로봇 개발 플랫폼 아이작을 활용하고 있고, LG전자의 제조 공정에도 엔비디아 디지털 트윈 기술 옴니버스를 적용하는 만큼 이번 미팅에서도 양사의 협력 관계를 더욱 공고히 다질 것이란 관측이 나온다.



이처럼 LG그룹이 피지컬 AI로 주목받기 시작한 데에는 구광모 회장이 주도해온 사업 구조 전환이 기반이 됐다는 평가다. 단순 제품 판매를 넘어 산업 인프라와 솔루션 중심으로 사업을 재편하면서, AI를 실제 환경에서 구현할 수 있는 토대를 마련했다는 분석이다.



업계에서는 LG그룹이 가전·냉난방공조(HVAC)·전장·로봇 등 다양한 실물 사업을 보유하고 있는 만큼, 글로벌 빅테크의 AI 기술을 현실에 적용하는 '테스트베드' 역할까지 수행할 수 있을 것으로 보고 있다. 결국 AI 경쟁이 모델과 연산 중심에서 실제 적용 영역으로 확장되는 흐름 속에서, LG그룹이 '피지컬 AI' 실행력을 앞세워 새로운 협력 축으로 부상할 수 있을지 주목된다.

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