핵심 승부처 5곳 ‘김문수 마케팅’… 장동혁 패싱 가속

金, 명예 선대위장 등 구심점 존재감
|장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 지역·민생 공약 발표를 하고 있다. /송의주 기자
29일 정치권에 따르면 서울·부산·경남 등 국민의힘 주요 후보들이 본격적인 선거전에 돌입했지만, 아직까지 장 대표와 공동 유세에 나선 후보는 없는 상황이다. 당 안팎에서는 후보들이 장 대표와 거리를 두려는 기류가 뚜렷하다는 평가가 나온다. 실제 일부 광역단체장 후보들이 장 대표의 지원 유세를 요청하지 않으면서 지역 일정 조율에도 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.
국민의힘 한 관계자는 "공천이 확정되면 당 대표와의 차별화가 첫 행보가 될 것이란 건 누구나 예상했을 것"이라며 "직접적으로 '오지 말라'고 하진 않지만, 지지자들이 원하지 않는다는 식으로 우회적으로 거절하는 분위기인 것으로 안다. 대표가 지역에 내려가더라도 후보가 적극적으로 나서지 않는 어색한 상황이 연출될 수 있어 장 대표도 쉽게 움직이지 못하고 있는 것 같다"고 말했다.
중앙선대위 구성도 난항이다. 당 지도부는 최근 김기현·나경원·안철수 의원 등 중진을 축으로 한 공동선대위원장 체제를 제안하며 '장동혁 없는 선대위' 구상을 검토한 것으로 전해졌다. 장 대표 중심으로 선거를 치르기가 어렵다는 위기감이 확산하면서 지도부 사이에서도 균열이 일고 있다는 분석이다.
당 투톱인 송언석 원내대표도 "장 대표가 최근 국민 눈높이에 미치지 못한 아쉬움이 있는 것은 사실"이라고 말했다. 또 다른 당 관계자는 "장 대표가 설 수 있는 공간이 없는 수준"이라며 "지금은 정권 견제 메시지를 부각하는 '공중전' 외에는 할 수 있는 역할이 제한적"이라고 했다.
중앙당이 공전하는 사이 각 지역 후보들은 이미 자구책 마련에 나서고 있다. 당이 구심력을 잃은 상황에서 보수 선명성이 강한 김 전 장관을 전면에 내세워 지지층 결집에 나선 모습이다. 김 전 장관은 현재 부산·대구·세종시장과 경북, 강원도지사 등 핵심 승부처 5곳에서 명예 선대위원장직을 맡았다.
추경호 대구시장 후보는 지난 28일 김 전 장관을 명예 선대위원장으로 위촉하며 "연습이 필요 없이 당장 현장 투입이 가능한 선거캠프 체제를 조속히 구성해야 한다는 구상 아래 국민의힘에서 가장 최근에, 가장 큰 선거를 치른 김 전 대선 후보를 위촉하게 됐다"고 설명했다.