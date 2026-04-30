송언석 “국정조사, 李 유죄 입증…與 공소취소 특검 도입은 사법파괴”

국민의힘 최고위원회의 0 송언석 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

송언석 국민의힘 원내대표는 30일 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 국정조사'와 관련해 "이재명 유죄 입증 자폭 청문회"라고 규정하며 강하게 비판했다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 대통령 재판 공소 취소를 목적으로 추진된 이번 국정조사는 입법부가 사법부 권한을 침해한 명백한 위헌"이라고 말했다.송 원내대표는 "설주완 변호사, 유동규 전 성남도시개발공사 사장 등 불리한 증언을 할 인물들은 증인에서 제외됐다"며 "반면 암 투병 중인 검사에게 동행명령장을 발부하는 등 강압적 운영이 있었다"고 비판했다.또 "온갖 반말과 막말, 호통으로 겁박지르는 더불어민주당 의원들의 엽기적인 행각은 야만적인 국가폭력 그자쳬"라며 "시작은 위헌과 위법이었고, 과정은 야망과 폭력이었지만 결과는 '이재명 유죄'라는 것을 만천하에 증명한 진실규명이었다"고 주장했다.송 원내대표는 "이재명 유죄 입증 자폭 국정조사는 조작기소 따위 존재하지 않았다는 것을 확실하게 증명했다"며 "조작과회유는 없었고 이화영과 김만배 등 대장동 일당의 거짓말만 있었을 뿐"이라고 지적했다.아울러 민주당이 조작기소 국정조사 이후 공소취소권을 가진 특검을 추진하는 것에 대해 "셀프 사면의 칼을 쥐어주겠다는 것"이라고 비판했다.그러면서 "공소취소 특검 도입은 명백한 법치 유린이자 사법 파괴 행위"라며 "하늘이 두쪽이 나도 이재명은 유죄"라고 덧붙였다.