與, 서귀포 보궐 인재영입에 김성범…“히말라야 같은 당심 잊지 말길”

김성범 "서귀포가 낳은 대통령 일꾼, 결과로 증명"

민주당 인재영입식-김성범 전 해양수산부 차관 0 아시아투데이 송의주 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 3차 인재영입식에서 김성범 전 해양수산부 차관에게 파란 점퍼를 입혀준 뒤 기념촬영을 하고 있다.

더불어민주당은 30일 김성범 전 해양수산부 차관을 3호 영입인재로 발표하고 오는 6·3 제주 서귀포시 국회의원 보궐선거 후보로 전면 배치한다고 밝혔다.정청래 당 대표는 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 인재 영입식에서 김 전 차관을 향해 "당원으로서 활동할 때는 당의 품 안에서 성장하는 것"이라며 "항상 당원에 대한 고마움과 히말라야 산맥 같은 당심을 잊지 않았으면 좋겠다"고 당부했다. 그는 이어 "김 전 차관은 해양수산 행정의 최고 전문가로 이보다 더 좋은 인재는 없는 딱 적임자"라고 말했다.이번 발표는 제주도지사 선거 출마를 위해 전날 위성곤 후보가 서귀포시 국회의원직을 사퇴한 지 단 하루 만에 이뤄졌다. 당 지도부가 공석이 된 지역구를 신속히 메우며 본격적인 보궐선거 체제로 전환한 양상이다.김 전 차관은 수락 연설에서 "서귀포가 낳은 대통령 일꾼으로서 32년간 쌓아온 국정 경험과 힘을 고향 서귀포를 위해 쓰겠다"고 밝혔다.그는 이재명 정부 출범 직후 초대 해수부 차관으로 임명돼 부처 부산 이전을 6개월 만에 완수한 성과를 언급하며 "문제도 현장에 있고 답도 현장에 있다는 원칙으로 일해왔다. 말이 아니라 결과로 증명하겠다"고 말했다.위 후보는 환영사에서 "김 전 차관은 이재명 정부의 파트너이자 심부름꾼"이라며 "새 정부 정책의 비전과 방향을 누구보다 잘 아는 적임자"라고 지지를 선언했다.한편, 서귀포 출신인 김 전 차관은 제37회 행정고시로 공직에 입문해 해수부 해양정책실장 등을 역임했다.