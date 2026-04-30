SOOP, 1분기 수익성 둔화…“광고 매출 39.6% 증가로 방어”

매출 1060억원·영업이익 212억원…수익성 둔화

플랫폼 매출 감소…광고·콘텐츠형 광고 성장

글로벌 송출·IP 확장, 2분기 게임사 협업 확대

SOOP CI 0 SOOP./SOOP

SOOP이 올해 1분기 실적에서 수익성 둔화를 기록했지만 광고 사업 성장으로 일부 방어에 나섰다.SOOP은 30일 2026년 1분기 연결 기준 매출 1060억원, 영업이익 212억원, 당기순이익 225억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 1.5% 감소했고, 영업이익은 24.1% 줄었다. 당기순이익도 4.0% 감소했다.사업 부문별로 보면 플랫폼 매출은 740억원으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 반면 광고 매출은 305억원으로 39.6% 증가하며 실적 하락을 일부 상쇄했다. 이 가운데 콘텐츠형 광고 매출은 142억원으로 24.9% 늘었다.SOOP은 "1분기 동안 스트리머 창작 활동과 커뮤니티 경험 강화를 중심으로 플랫폼 경쟁력 제고에 집중했다"고 설명했다. 글로벌 동시 송출 환경을 구축하고 자체 IP 및 오리지널 콘텐츠를 확대하는 등 서비스 기반을 강화했다. 버추얼, 음악 등 신규 콘텐츠 카테고리도 확장하며 이용자 참여를 늘렸다는 평가다.SOOP은 2분기에는 게임사와의 계정 및 데이터 연동을 기반으로 파트너십을 확대하고 다양한 IP 협업을 통해 콘텐츠 생태계를 확장할 계획이다.SOOP 관계자는 "광고 사업 성장을 기반으로 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있으며, 향후 다양한 파트너십과 콘텐츠 협업을 통해 이용자 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.