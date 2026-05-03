[시네마산책] 가장 익숙한 공간에서 시작된 낯설지 않은 공포

티빙 오리지널 '아파트'

AI와 실사 결합한 하이브리드 장편영화

배우들 연기 제외한 모든 배경·시각적 효과 AI로 구현

아파트 0 AI 영화 '아파트'/CJENM

아파트 0 AI 영화 '아파트'/CJENM

아파트 0 AI 영화 '아파트'/CJENM

우리는 이웃의 이름을 잘 모른다. 같은 엘리베이터를 타고 같은 복도를 지나지만, 문이 닫히는 순간 관계도 함께 멈춘다. AI 영화 '아파트'는 그 닫힌 문들 사이에서 시작된다. 그리고 그 문 너머에서 사라진 한 아이의 이야기를 따라간다. 익숙한 공간이 낯설게 보이기 시작하는 지점에서 영화는 관객을 끌어들인다.1일 티빙을 통해 공개된 '아파트'는 망자의 영혼을 볼 수 있는 유미는 전세 사기를 겪은 끝에 낡은 복도식 아파트 408호로 이사 온다. 맞은편 집 문에는 밖에서 자물쇠가 채워져 있고, 안에서는 분명 인기척이 이어진다. 유미는 부녀회장과 경비원, 이웃들을 붙잡고 이유를 묻지만 돌아오는 것은 모호한 침묵뿐이다. 그 사이에서 한 아이의 실종 흔적이 드러난다. 아무도 없는 복도에서 들려오는 발소리, 이유 없이 끊기는 수도. 사건은 점점 아파트 내부로 스며들고, 결국 한 무당과 아이의 엄마라는 인물로 이어진다.이 영화가 오래 남기는 것은 공포의 강도가 아니라 사람의 태도다. 배우들은 감정을 과장하기보다 보이는 것과 보이지 않아야 할 것 사이에서 흔들리는 상태를 조용히 붙든다. 특히 '명확한 악인'이 없다는 점이 인상적이다. 집값을 이유로 침묵하는 부녀회장도, 상황을 외면하는 경비원도 모두 어디서나 볼 수 있는 얼굴이다. 그 평범함이 오히려 더 불편하게 남는다. "한 사람만이라도 관심을 가졌더라면"이라는 문장은 특정 인물이 아니라 공간 전체를 향한다.공간의 설정 역시 이 감정을 지탱한다. 복도식 아파트는 서로를 가장 가까이에 두면서도 동시에 가장 멀어지게 만든다. 문 하나를 사이에 두고 소리는 공유되지만 그 소리의 의미는 끝내 닿지 않는다. 영화는 이 거리를 좁히지 않는다. 오히려 끝까지 유지하며 우리가 일상적으로 지나쳐온 침묵을 드러낸다.영화의 가장 큰 특징은 배우의 실제 연기를 제외한 거의 모든 화면이 AI로 구축됐다는 점이다. 그린스크린 위에서 완성된 연기에 이미지 생성과 보정, 영상 합성이 더해지며 공간이 만들어졌다. CJ ENM에 따르면 이번 작품은 구글과의 협업으로 제작됐다. 이미지 생성에는 이마젠, 보정과 최적화에는 나노 바나나, 영상 생성에는 비오가 활용됐다. 배우들은 버추얼 프로덕션 환경에서 연기를 수행했고, 그 위에 AI가 공간을 구축하는 방식으로 완성됐다. 때문에 AI로 만들어졌다는 사실 보다는 익숙한 공간의 감각이 자연스럽게 이어진다. 복도와 실내 풍경은 이질감 없이 연결되고, 장면 전환에서도 어색함이 거의 느껴지지 않는다. 인물의 시선과 호흡, 표정이 중심을 잡고 있기 때문이다.이 균형은 결국 배우의 연기에서 완성된다. 인물의 눈빛과 미세한 표정 변화는 여전히 인간의 영역에 남아 있고 그 감각이 화면 전체의 현실감을 지탱한다. AI로 구축된 공간 위에서 인간의 감정이 중심을 잡는 순간, 기술적 경계는 자연스럽게 흐려진다. 이 지점에서 '아파트'는 실험을 넘어 하나의 영화로 자리 잡는다. 이야기가 남기는 감각은 단순하다. 우리는 이웃의 소리를 어디까지 들을 것인가. 가장 가까운 거리에 살면서도 서로를 외면하는 구조 속에서 침묵은 어떻게 쌓이고 어떤 결과로 이어지는가. 영화는 이 질문을 조용히 이어간다. 15세 이상 관람가.