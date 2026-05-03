“디자인 경쟁력 입증”…LG전자, ‘레드닷 디자인 어워드‘ 27개상 수상

[사진1] LG전자, 레드닷 디자인 어워드 2026에서 최고상 포함 총 27개 수상 0 LG전자의 무선 월페이퍼 TV 'LG 올레드 에보 W6'./LG전자

LG전자가 '레드닷 디자인 어워드 2026에서 '최고상'을 포함해 총 27개 상을 받았다.3일 LG전자에 따르면 레드닷 디자인 어워드는 'iF 디자인 어워드', 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. LG전자는 iF 디자인 어워드 2026에서 총 26개 상을 받은 데 이어, 이번 레드닷 디자인 어워드에서도 대거 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.무선 월페이퍼 TV인 'LG 올레드 에보 W6'는 최고상을 받았다. 이 제품은 연필 한 자루 수준인 9mm대 두께에 화면·전원부·스피커 등을 모두 내장해 벽에 완벽히 밀착하는 월페이퍼 디자인이 특징이다. 셋톱박스 등 주변 기기는 제로 커넥트 박스에 연결해 깔끔한 공간 연출이 가능하다.가전, IT 영역에서는 생활편의성까지 고려한 디자인이 호평을 받았다. 특수설계한 냉장고 도어 경첩 구조인 제로 클리어런스 힌지를 적용해 냉장고와 벽 사이 틈을 최소화한 'LG 프렌치도어 냉장고', 미니멀한 디자인의 가정용에어컨 'LG 휘센 오브제 컬렉션 쿨' 등이 수상했다.미래 성장 동력으로 육성 중인 로봇과 냉난방공조 영역에서도 사람의 음성 및 몸짓에 반응해 다양한 표정으로 상호작용하며 가사를 돕는 홈로봇 'LG 클로이드', 실내 공간과 조화로운 디자인의 공기열원 히트펌프 'LG 써마브이 실내기' 등이 디자인 경쟁력을 인정받았다.정욱준 LG전자 디자인경영센터장은 "생활 공간에 자연스럽게 어우러지고 사용 편의성도 높인 고객 중심 디자인을 지속 개발해 나갈 것"이라고 말했다.