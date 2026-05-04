정원오 “전월세 문제, 2~3년이면 대책 세우고 공급도 가능”

서울시장 후보-25 0 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난 3일 서울 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 선수들을 향해 손을 흔들고 있다. /이병화 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 향해 5년 임기 동안 전월세 폭등에 대비하지 못한 것을 지적하며 "본인에 대한 비판"이라고 말했다.정 후보는 4일 서울지역 민주당 구청장 후보들과 간담회에서 "집값 폭등, 전월세 폭등 등 본인이 만든 일을 현 정부가 만들었다고 하는데 이건 스스로에 대한 자기비판"이라며 이같이 밝혔다.그는 "아파트 재개발·재건축 문제는 10∼15년 걸리기 때문에 (오 후보가) 자기 책임이 아니라는데 반은 맞고 반은 틀리다"라며 "전월세 문제는 2∼3년이면 대책을 세울 수 있고 공급도 할 수 있다"고 설명했다.이어 "빌라, 오피스텔, 생활형 숙박시설 등 2∼3년이면 제공할 수 있는데 5년 임기 동안 뭘 하고 이제 와서 전월세 지옥이 될 것이라고 하는 건 본인에 대한 비판"이라며 "잘 새겨듣고 현직 시장으로서 비판과 반성을 스스로 앞세워주기를 바란다"고 덧붙였다.그는 오 후보의 '보수 재건' 발언에 대해 "4년 내내 이재명 정부와 각을 세워서 보수를 재건하겠다는 뜻인데 이렇게 되면 4년 내내 시끄럽고 정쟁이 발생할 것"이라며 "시민들이 원하는 게 과연 정쟁인지 민생인지 잘 판단하길 바란다"고 전하기도 했다.