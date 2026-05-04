조정식·김태년·박지원, 22대 후반기 국회의장 출사표

이들 의원은 민주당 의장 후보 등록일인 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 출사표를 던졌다.
조 의원은 "민주당의 파란 피가 흐르는 집권여당 출신 국회의장으로서 이재명 정부와 함께 국민이 체감하는 성과를 만들고 23대 총선 승리, 나아가 정권 재창출의 교두보를 놓겠다"고 호소했다.
조 의원은 이재명 대통령이 당 대표였던 2022년 당 사무총장을 역임했고 지난해 대통령 정무특보로 위촉되는 등 이 대통령과 가장 가까운 거리를 두고 있다는 점이 강점이다.
김 의원은 "상임위의 고의 지연·파행을 막고 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제인 개헌을 현실로 만들겠다"며 "의장은 당적이 없고 민생과 경제에는 여야가 없다. 의장 직속 '민생경제전략회의체'를 신설하겠다"고 강조했다.
그는 성남 수정구에서만 5선 국회의원을 역임했는데 과거 성남시장을 했던 이 대통령과 정치적 연고를 공유하고 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.
박 의원은 "최고의 정치는 협치이지만 '윤어게인' 세력들은 배려하지 않겠다"며 "당장 6월부터 일하겠다"고 말했다. 박 의원은 높은 대중적 인지도를 보유하고 있는 것이 강점이다.
국회의장 선거는 그동안 의원 투표만 반영됐지만 이번에 첫 권리당원 투표가 반영된다. 오는 11일부터 12일까지 권리당원 온라인 투표와 13일 당일 의원 현장 투표를 통해 최종 후보가 선출된다.
민홍철 의원과 남인순 의원은 이번에 국회부의장에 도전한다.