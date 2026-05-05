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“여행비 절반 돌려준다”…전남 5개 군, 5~6월 ‘반값 여행’ 접수 시작

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 05. 05. 14:31

지역사랑 휴가 지원사업…여행경비의 50% 지역화폐 환급
관광공사 선정 6곳중 영암·고흥·해남·영광·완도군 순차 신청
전남도
여행비 반값을 지원하는 지역사랑 휴가지원사업이 전국적으로 관광객의 높은 관심을 받은가운데 전남 시군에서 신청을 받는다. 사진은 고흥 쑥썸 수국이 활짝 피었다./전남도
전남도
여행비 반값을 지원하는 지역사랑 휴가지원사업이 전국적으로 관광객의 높은 관심을 받은가운데 전남 시군에서 신청을 받는다.사진은 순천 송광사 응진당 전경./전남도
여행 경비의 절반을 돌려받을 수 있는 '지역사랑 휴가지원사업'이 전남 일부 지역에서 다시 열린다. 최대 20만원까지 환급이 가능해 여름 휴가를 앞둔 여행객들의 관심이 이어질 전망이다.

전라남도는 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 해당 사업의 5~6월분 신청을 영암·고흥·해남·영광·완도 등 5개 군에서 순차적으로 받는다고 5일 밝혔다.

'지역사랑 휴가지원사업'은 인구 감소 지역을 방문하는 관광객에게 여행경비의 50%를 모바일 지역화폐 등으로 환급하는 제도다. 1인 최대 10만원, 2인 이상은 최대 20만원을 지원한다.

전남지역 선정 군은 영광군, 영암군, 강진군, 해남군, 고흥군, 완도군, 6곳이다. 이 가운데 5~6월분 신청을 받는 군은 5곳으로, 접수 일정은 △영암군 5월 8일 △고흥군 5월 중순 △해남군과 영광군 각 5월 26일 △완도군 5월 말이다. 강진군은 자체적으로 '반값여행' 사업을 추진 중이며, 6월부터 국비사업으로 전환해 시행할 예정이다.

최근 고물가로 여행 비용 부담이 커지면서 비용 일부를 돌려주는 '반값 여행' 형태의 지원 사업은 관광객 유입 효과가 크다는 평가를 받고 있다. 실제로 지난 4월 접수에서도 전국적으로 높은 관심을 보이며 빠르게 신청이 마감된 바 있다.

다만 신청 절차와 여행 인정 기간, 증빙 방식 등 세부 조건은 각 군마다 차이가 있어 사전 확인이 필요하다. 일부 지역은 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

사업 전반에 관한 사항은 한국관광공사가 운영하는 '대한민국 구석구석' 누리집에서 확인할 수 있다.

전남도 관계자는 "지역사랑 휴가지원사업은 고물가·고금리로 위축된 여행 수요를 회복하고, 지역 소상공인과 관광업계에 도움이 되는 사업"이라며 "하반기에도 숙박할인페스타와 전남 섬 반값여행 등을 추진해 국민이 부담 없이 전남을 여행하는 기회를 지속해서 제공하겠다"고 말했다.



이명남 기자

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