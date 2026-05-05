시민 목소리 ‘실시간’으로 듣는다…군포시, ‘민원 생생QR’ 상시 운영

clip20260504160448 0 군포시청 민원봉사과를 찾은 한 시민이 5월부터 운영 중인 '민원 생생QR'을 이용하고 있다. /군포시

경기 군포시가 민원실을 방문하는 시민의 목소리를 신속하게 파악하고 정책에 반영하기 위해 이달부터 도입 운영하고 있는 '민원 생생QR'이 호평을 받고 있다.5일 군포시에 따르면 상시 시민의견 수렴 창구인 '민원 생생QR'은 민원실을 방문한 시민이 별도 회원가입이나 로그인 절차 없이 순번대기표 , 민원실 배너, 창구 안내문 QR코드를 스캔해 간편하게 설문에 참여할 수 있다.조사내용은 민원서비스 이용 불편사항 및 개선점, 민원편의를 위한 제도·절차 개선안, 사회적 배려 대상자를 위한 서비스 개선 요구 등 7개 항목으로 구성된다. 시민들은 스마트폰을 이용해 1분 이내에 간편하게 의견을 남길 수 있다.군포시 민원봉사과는 매월 접수된 의견과 참여현황을 분석해 서비스 개선 과제를 도출할 계획이다. 특히 제도 및 절차 개선이 필요한 사항은 관련 부서와 연계하고, 타 부서와 관련된 의견은 해당부서로 신속히 전달하는 '원스톱 환류 체계'를 구축한다는 계획이다.엄경화 시 민원행정과장은"이번 사업을 통해 현장 중심의 실시간 의견 수렴 체계를 마련해 주민 참여를 확대하고 행정 신뢰도를 높일 것"이라며 "시민들의 소중한 의견을 데이터 기반의 행정 운영에 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 고품질 민원 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.