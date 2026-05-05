시민 목소리 ‘실시간’으로 듣는다…군포시, ‘민원 생생QR’ 상시 운영

5일 군포시에 따르면 상시 시민의견 수렴 창구인 '민원 생생QR'은 민원실을 방문한 시민이 별도 회원가입이나 로그인 절차 없이 순번대기표 , 민원실 배너, 창구 안내문 QR코드를 스캔해 간편하게 설문에 참여할 수 있다.
조사내용은 민원서비스 이용 불편사항 및 개선점, 민원편의를 위한 제도·절차 개선안, 사회적 배려 대상자를 위한 서비스 개선 요구 등 7개 항목으로 구성된다. 시민들은 스마트폰을 이용해 1분 이내에 간편하게 의견을 남길 수 있다.
군포시 민원봉사과는 매월 접수된 의견과 참여현황을 분석해 서비스 개선 과제를 도출할 계획이다. 특히 제도 및 절차 개선이 필요한 사항은 관련 부서와 연계하고, 타 부서와 관련된 의견은 해당부서로 신속히 전달하는 '원스톱 환류 체계'를 구축한다는 계획이다.
엄경화 시 민원행정과장은"이번 사업을 통해 현장 중심의 실시간 의견 수렴 체계를 마련해 주민 참여를 확대하고 행정 신뢰도를 높일 것"이라며 "시민들의 소중한 의견을 데이터 기반의 행정 운영에 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 고품질 민원 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.