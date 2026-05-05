시설채소 재배는 신기술로…경산시, 색체 PLED 현장 실증 추진

농가기술지도와 현장 확산을 위한 토대 마련

경산시 - 경산시, 전색체 PLED 활용 시설채소 신기술 현장실증 추진(PLED 설치 시설오이) 0 전색체 PLED 활용 시설채소 신기술 현장실증 추진중인 PLED 설치 시설오이. /경산시

경북 경산시가 기후변화와 불안정한 재배 환경에 대응해 전 색체 PLED(고분자 전기발광 소자)를 활용한 시설채소 신기술 현장 실증을 추진한다.경산시는 기후변화에 따른 저 일조와 이상기상 등으로 시설채소 안정 생산 기술에 대한 농가 수요가 높아짐에 따라 시설채소 재배 농가를 대상으로 전색체 PLED 보광 기술의 현장 적용성 검토에 나섰다고 5일 밝혔다.전 색체 PLED는 일반 LED(발광다이오드)처럼 특정 파장 중심의 빛을 내는 방식과 달리, 태양광과 유사한 넓은 연속스펙트럼을 구현하는 보광 기술이다. 이번 현장 실증에서는 PLED가 시설채소의 생육 향상과 저 일조시기 안정 생산에 미치는 영향을 실제 농가 재배 환경에서 면밀히 살펴본다.시는 지난 4월부터 관내 시설 오이와 딸기 재배 농가를 대상으로 현장 실증을 추진하고 있으며, 작목별 재배환경과 시설하우스 구조에 맞춰 PLED를 적용한 뒤 생육·수량·품질 변화를 비교 분석할 계획이다.이번 현장 실증은 실제 농가 재배 환경에서 새로운 보광 기술의 활용 가능성을 확인하고, 향후 시설채소 농가기술지도와 현장 확산을 위한 토대를 마련하는 데 중점을 두고 있다.특히 기후변화와 불안정한 재배 환경에 대응해, 새로운 기술을 농가 현장에서 선제적으로 검토한다는 점에서 주목된다. 시는 사업 기간 동안 농가 재배 여건을 지속적으로 살피고, 작목별 생육 변화와 품질 특성을 조사해 실제 농가에 도움이 되는 기술인지 꼼꼼히 분석할 계획이다.경산시는 실증 결과를 향후 시설채소 농가 기술지도 자료로 활용하고, 지역 시설원예 농가의 안정 생산과 품질 향상을 위한 보광 기술 적용 가능성을 판단하는 기초자료로 삼을 계획이다.경산시농업기술센터 관계자는 "농업 현장은 기후변화와 저 일조 등 불안정한 재배 환경으로 새로운 기술에 대한 요구가 점점 커지고 있다"며 "이번 현장 실증은 농가 애로를 현장에서 해결하기 위한 적극 행정의 일환으로, PLED가 실제 농가 현장에서 시설채소 생육 향상과 안정 생산에 도움이 되는 기술인지 꼼꼼히 검토해 지역 시설채소의 안정 생산 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.