동국대, ‘Dream on-air(대입전형 정보 공유)’ 온라인 세미나 개최

11일 오전 10시부터 참가신청

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동국대학교(총장 윤재웅)는 교사, 학생, 학부모 등을 대상으로 맞춤형 입시정보를 제공하는 ‘Dream on-air(대입전형 정보공유 세미나)’를 개최한다. 세미나는 총 3회에 걸쳐 유튜브를 통해 실시간 온라인 생중계 방식으로 진행되며, 실시간 자막 제공 등을 통해 대입 정보가 폭넓게 공유될 수 있도록 진행할 예정이다.

이번 온라인 세미나는 고교교육 기여대학 지원사업의 일환으로 마련됐으며, 상세한 대입 정보 제공과 전형 이해도 제고를 목적으로 한다. 회차별 주요 내용은 ▲1회차(5월 22일) ‘2027학년도 동국대학교 전형 안내’ ▲2회차(6월 16일) ‘2028학년도 동국대학교 대입전형 변화’ ▲3회차(6월 22일) ‘동국대학교 3종 가이드북(학생부위주·전공·논술) 활용 전략’이다.

세미나에서는 2027학년도 대입전형을 준비하는 수험생을 위한 전형 안내와 더불어, 2022 개정 교육과정이 본격 반영되는 2028학년도 대입전형 변화까지 함께 다룬다. 이를 통해 학년별 준비 단계가 다른 고교생과 학부모, 고교 교사 등 다양한 대입 수요자에게 필요한 정보를 맞춤형으로 제공한다는 계획이다.

특히 수시모집을 앞둔 시점에서 수험생들이 실질적으로 활용할 수 있는 전형 정보와 준비 방향을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 1회차에는 ‘재학생 합격수기 발표’, 3회차에는 ‘입학사정관과 함께하는 토크콘서트’가 마련돼 동국대학교 입학을 위한 다양한 궁금증을 해소하는 기회가 될 것으로 기대된다.

박종배 동국대학교 입학처장은 “Dream on-air(대입전형 정보공유 세미나)는 매회 차별화된 주제로 대입 수요자에게 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 마련한 프로그램”이라며 “유튜브 생중계로 진행되는 이번 세미나를 통해 동국대 입학에 관심 있는 누구나 양질의 입시정보를 얻을 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 참가 신청은 오는 11일(월) 오전 10시부터 각 회차 전날까지 동국대 입학처 홈페이지를 통해 가능하다. 회당 인원 제한은 없으며, 사전 신청자에게 접속 URL이 별도로 안내될 예정이다.