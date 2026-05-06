고려대 경영대, 학생창업 데모데이 ‘2026 봄 츄츄데이’ 개최

AI·맞춤형 버티컬 LLM 혁신팀 총출동

0 포스터(제공: 고려대)

고려대학교(총장 김동원) 경영대학(학장 김언수) 부설 스타트업연구원이 오는 8일 서울 디캠프 선릉 이벤트홀에서 학생 창업팀의 투자 유치를 위한 데모데이 ‘2026 봄 츄츄데이(Spring CHOO CHOO DAY)’를 개최한다.

이번 행사에는 스타트업연구원 보육 프로그램을 수료한 유망 초기 창업팀 5개 팀이 참여해, 각자의 혁신 서비스와 기술을 투자자들에게 선보일 예정이다. 특히 올해는 AI 및 버티컬 솔루션 기반의 비즈니스 모델을 중심으로 한 발표가 이어질 것으로 기대된다.

주요 발표 기업 및 아이템은 다음과 같다. △테르밋: 100만 온라인 사업자를 위한 1분 완성 AI 마케팅 디자인 에이전트 △크리에이지 클래스듀오: 고등교육기관용 AI 조교 프로그램 및 학습자 맞춤형 대화형 학습 도구 △스냅스케일: 버티컬 LLM(전문 분야 맞춤형 특화 거대언어모델) 기반 플랜트 설계 전 주기 자동화 솔루션 △주식회사 퐁: 사용자 감정에 공감하는 AI 뭉클 △폰드메이커스: 라이브 뮤지션 IP 기반 글로벌 팬클럽 앱 ‘굿덕’

‘되게 하는 사람들’을 주제로 열리는 이번 행사는 캠퍼스 기반 창업 생태계 확산과 학생 창업팀의 실질적인 투자 유치 역량 강화를 목표로 마련됐다. 고려대학교 경영대학과 RISE사업단(서울캠퍼스타운 사업)이 공동 지원한다.

행사는 당일 오후 2시부터 사전 부스 운영 및 네트워킹으로 시작되며, 본 발표 세션은 오후 3시부터 5시까지 진행된다.

한편, 2016년 9월 국내 최초로 단과대학 내에 설립된 고려대학교 스타트업연구원은 매년 봄·가을 정기 데모데이를 통해 초기 스타트업과 투자자를 연결하는 가교 역할을 수행해왔다

이번 데모데이는 스타트업 생태계에 관심 있는 누구나 참석할 수 있으며, 웹사이트((https://event-us.kr/m/121793/51653)를 통해 사전 등록이 가능하다.