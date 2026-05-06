김제시, 일자리 연계 ‘기초이음 프로젝트’ 선정…국비 20억 확보

전북도와 서해안권 5개시군 컨소시엄 구성

체류형 관광일자리 거점으로 도약

김제시청 전경 0 김제시청 전경

전북 김제시가 고용노동부의 '2026년 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업' 공모에 선정되며 체류형 관광과 연계한 지역 일자리 확대에 나선다.김제시는 6일 고용노동부 주관 '기초이음 프로젝트' 공모사업에 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 밝혔다.이번 사업은 전북 서해안권 관광산업과 고용을 연계해 체류형 관광 기반의 지속 가능한 일자리 생태계를 구축하기 위한 사업으로, 김제를 비롯해 전주·군산·부안·고창 등 5개 시·군이 참여한다.사업비는 국비 20억원을 포함 도비 4억원 등 25억원을 투입하며, 김제시 등 참여하는 5개 시·군이 각각 2천만원씩 부담한다.지원 대상은 관광기업으로, 인력 양성부터 취업까지 이어지는 지역 순환형 일자리 구조를 구축할 계획이다.선정된 기업에는 총 5900만원이 지원되며, 기업 근로자에게는 재직자 복리후생 지원금 50만원, 정규직 전환 인센티브 300만 원, 전북투어패스(STAY) 가맹점 근로자 대상 건강검진 40만원 등이 제공된다.시는 이번 사업이 관광업계 인력난 해소와 청년층 지역 정착에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 "이번 사업을 통해 전북도와 서해안권 5개 시·군이 컨소시엄을 구성해 지역 관광 산업과 일자리 창출이 유기적으로 연결되는 지속 가능한 고용 생태계 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.