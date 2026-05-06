“화재 초기 5분 대응”…광양제철소 체험형 소방교육장 운영

화재 초기대응 역량 강화로 위기 상황시 선제적 대응

기반 실습 중심의 소방교육,안전 제철소 구현 기대

광양제철소 소방실무 교육관 신설 (2) 0 광양제철소 직원이 교육생들에게 실제 현장에 설치된 소방 설비의 사용법과 화재 초기 대응 요령을 설명하고 있다. /광양제철소

포스코 광양제철소가 직원들의 화재발생 시 대응역량과 안전한 일터 조성을 위해 소방 실무 체험형 교육장을 구축하고 본격적인 운영을 시작했다.6일 광양제철소에 따르면 이번에 신설된 소방실무 체험형 교육장은 기존 이론, 전시 등의 위주의 교육에서 벗어나, 실제 현장에서 사용하는 소방 설비를 직접 조작해보는 참여형 교육을 제공하고자 마련됐으며, 광양제철소 임직원을 비롯해 그룹사와 협력사 직원들을 대상으로 교육이 이루어진다.교육은 화재 초기 대응에 필수적인 △가스계 소화설비(방출 원리 및 수동조작 실습) △수계 소화설비(소방펌프 작동 원리 및 소화수 수동조작법) △자동 화재탐지 설비(조작 요령) △피난유도 설비(비상 방송설비 사용법) 등 실무 중심의 과목으로 구성됐다.특히 제철소 현장에 구축되어 있는 법적 소방설비를 모두 설치해 다양한 소방설비를 체험해 볼 수 있게 했다. 현장 근로자들에게 익숙하지 않은 소화설비까지 직접 체험하며 실질적인 화재대응 능력이 향상될 것으로 기대된다.광양제철소 관계자는 "화재는 초기 5분의 대응이 피해 규모를 결정짓는 만큼, 실제 설비를 직접 다뤄보는 실습 교육이 무엇보다 중요하다"며, "이번 교육장 신설을 통해 모든 임직원이 화재 상황에서 당황하지 않고 즉각적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추게 될 것"이라고 강조했다.