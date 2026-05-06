성남은 글로벌 도시…28개 다문화가족 국가 한데 모인다

10일 시청 광장서 '지구촌 어울림' 개최…도심속 세계문화 체험장 마련

다문화팀-지난해 5월 성남시청 광장서 열린 지구촌 어울림 축제 때 국기 퍼레이드 0 지난해 5월 성남시청 광장서 열린 지구촌 어울림 축제에 참가한 다문화가족 대표가 모국 국기를 들고 퍼레이드를 펼치고 있다. /성남시

세계인의 날을 맞아 지역 거주 다문화가족의 여러 문화가 어우러지는 시민참여 축제가 성남시에서 열린다.성남시는 오는 10일 시청 광장에서 '세계 전통 혼례 체험'을 주제로 제15회 지구촌 어울림 축제를 개최한다고 6일 밝혔다.이번 행사는 서로 다른 문화와 전통을 이해하고, 내국인과 외국인이 함께 어울리는 지역 분위기를 만들기 위해 준비됐다는 게 성남시 측의 설명이다.성남시에 따르면 지역 거주 다문화가족과 외국인 주민, 일반시민 등 약 5000명이 참여할 것으로 예상된다. 성남시에는 약 3만2000명의 외국인 주민이 살고 있으며, 이 가운데 결혼이민자는 6400명 정도다.28개국 국기 퍼레이드로 시작하는 기념식은 이번 행사의 하이라이트다. 여기에 한국, 중국, 캄보디아, 베트남, 필리핀 등 5개국의 전통 혼례 문화를 소개하는 프로그램도 시민들의 눈길을 끌 것으로 보인다. 각국의 결혼 의식과 의상을 한눈에 볼 수 있어 색다른 경험이 될 전망이다.공연 역시 다양하게 준비됐다. 풍물 놀이, 합창단 무대, 미8군 브라스밴드 연주, 아프리카 전통춤까지 여러 무대가 분위기를 더욱 돋울 예정이다. 행사장에는 모두 38개의 부스가 운영된다. 전시에서는 여러 나라의 혼례 문화와 의상을 직접 볼 수 있고, 체험 공간에서는 경찰복 착용, 가상현실, 건강 측정, 법률·비자 상담 등 다양한 프로그램이 열린다. 먹거리 부스에서는 아시아와 아프리카 등 10개국 대표 음식을 맛볼 수 있다.성남시 관계자는 "이번 행사는 다양한 문화가 공존하는 지역 특성을 살린 점이 특징"이라며 "시민들이 자연스럽게 서로의 문화를 이해하고 소통하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.