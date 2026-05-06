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시흥시민 환경체험은 무료로…에코센터 ‘탄소중립체험관’ 요금 개편

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시흥 박은영 기자

승인 : 2026. 05. 06. 14:50

보도자료1-1 시흥에코센터, 탄소중립체험관 내부
시흥에코센터 내 탄소중립체험관 모습. /시흥시
경기 시흥시가 시민들의 기후위기 대응과 탄소중립 체험 시설 이용료를 현실화한다.

시흥시는 시민의 환경 관련 체험 확대를 위해 시흥에코센터 내 탄소중립체험관 이용 요금을 개편한다고 6일 밝혔다.

지난해 6월 5일 문을 연 탄소중립체험관은 기후위기를 실감하고 일상 속 실천으로 전환하는 교육의 중심지이자 시민 환경교육의 거점으로 자리매김하고 있다. 이번 요금 개편은 관련 조례 개정을 통해 추진됐으며, 7일 조례안 공포와 동시에 시행된다.

가장 큰 변화는 시흥시민 입장료의 전면 무료화다. 시는 그동안 일부 감면 형태로 운영되던 입장료(유아·초등생 1000원, 중고생·군인 1500원, 성인 2000원)를 전면 면제해 시민 누구나 부담 없이 탄소중립체험관을 이용할 수 있도록 했다. 단 시흥시민이 아닌 경우에는 기존과 같이 유료로 운영된다.

체험시설 이용료도 일부 조정된다. 전기자동차 체험시설 이용료는 유아·초등학생 기준 500원에서 1000원으로, 4D 영상관 성인 체험료는 기존 2000원에서 1000원으로 변경된다. 단체 입장료(유아~초등학생, 20명 이상)는 700원에서 500원으로 인하된다.

시는 이번 요금 개편을 통해 시민들의 체험관 접근성을 높이고 환경교육 참여를 확대해 환경교육도시로서 시민 참여 기반을 강화할 계획이다.

양순필 시 환경국장은 "탄소중립체험관은 시민들이 기후위기 대응과 탄소중립을 직접 체험하고 실천으로 이어가는 중요한 교육 공간"이라며 "이번 요금 개편을 통해 시민 참여를 확대하고 생활 속 탄소중립 실천 문화가 확산하기를 기대한다"고 밝혔다.
박은영 기자

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