[포토]대화하는 윤창렬 단장과 한정애 정책위의장

국무총리 산하 검찰개혁추진단장인 윤창렬 국무조정실장(왼쪽)과 한정애 더불어민주당 정책위의장이 6일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 국민을 위한 형사사법 체계 개선 당정 공동 토론회에 참석해 토론회전 대화를 나누고 있다.