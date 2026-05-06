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롯데렌터카 G car, 5월 31일까지 대여료 최대 무료 이벤트

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강태윤 기자

승인 : 2026. 05. 06. 13:56

G car존 방문 없이 원하는 장소로 차량 호출 '오다' 서비스
이용 고객 대상 배민 상품권 등 증정
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그린카의 카셰어링 서비스 롯데렌터카 G car가 5월 가정의 달 프로모션을 이달 말까지 진행한다고 6일 밝혔다. '5! 가정의 달! 0원으로 누리는 특급혜택' 프로모션을 통해 대여료가 최소 40%에서 최대 100%(무료)까지 지원되는 가정의 달 하이라이트 쿠폰 3종이 증정된다.

G car는 '가정의 달 하이라이트 만드는 법'을 주제로 여행 키워드를 △부모님과 함께하는 효도여행 △가족과 화목한 여행 △친구들과 우정여행으로 선정해 여행 방식을 제안한다.

먼저 부모님께 효도하고 싶은 순간 G car zone 방문 없이 내가 원하는 장소로 차량을 호출할 수 있는 '오다' 서비스로 보다 편리한 이동을 지원한다. △짐이 많아 G car 존까지 이동하기 어려울 때 △동승 인원이 많아 G car 존 방문이 번거로울 때 △출발지에서 목적지까지 바로 이동하고 싶을 때 이용하면 편리하다.

가족 여행에는 G car와 KTX를 앱에서 한 번에 예약할 수 있는 'KTX 패키지'를 통해 이동의 번거로움을 줄여주는 여행 방식을 제안한다. KTX 조회·예매와 동시에 역사별 가장 가까운 픽업존, 카셰어링 차량을 자동으로 추천해 준다. G car 앱에서 KTX를 함께 이용하면 대여료 최대 40% 할인 혜택과 함께, KTX 승차권 금액의 10%가 G포인트로 적립된다. G포인트는 이후 차량 대여 시 현금처럼 사용할 수 있다.

친구 여행에서는 여러 명이 함께 이동해 비용은 줄이고 즐거움은 두 배로 커지는 카셰어링의 장점을 강조한다. 이와 함께 친구들과 특별한 G car 이용 경험을 담은 콘텐츠도 공개했다.

다양한 이벤트도 마련됐다. G car를 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 트렁크 꾸미기 이용권, 배달의민족 상품권, 롯데시네마 이용권, 커피 쿠폰 등 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다. 프로모션 페이지에서 응모하기 버튼을 클릭한 후 이벤트 기간 내 G car를 이용하고 반납을 완료하면 자동으로 응모된다.

롯데렌터카 G car 관계자는 "가정의 달을 맞아 고객들이 다양한 상황에서 G car를 통해 편리하고 의미 있는 이동 경험을 할 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 일상과 여행을 연결하는 다양한 서비스와 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
강태윤 기자
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