4만명 몰린 의왕어린이철도축제…VR·불꽃쇼까지 열기 속 성황

철도 기술 체험 부스와 다양한 프로그램 인기

교통 편의 대책 마련으로 행사 원활히 진행

1.(사진)2026 의왕어린이철도축제 전경(9) 0 '2026 의왕어린이철도축제'가 약 4만 명의 방문객을 끌어모으며 성황리에 종료됐다. /의왕시

경기 의왕시 왕송호수공원과 철도박물관 일원에서 개최된 '2026 의왕어린이철도축제'가 약 4만 명의 방문객을 끌어모으며 성황리에 종료됐다.특히 이번 축제는 철도 관련 체험 프로그램이 대폭 확대된 가운데 한국철도기술연구원과 현대로템이 참여한 철도 기술 체험 부스와 철도박물관 등 여러 기관과 연계한 다양한 체험 부스가 행사장 곳곳에 마련돼 관람객들의 큰 호응을 얻었다.'레일플래닛' 부스에서는 어린이들이 철도 모형을 직접 조립하고 운행해보는 활동이 인기를 끌었고, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 시뮬레이터 등 체감형 콘텐츠도 많은 관심을 받았다.코레일유통이 운영한 철도 굿즈 전문점 '코리아 트레인 메이츠'에서는 다양한 철도 관련 상품이 전시돼 가족 단위 방문객들에게 새로운 즐길 거리를 제공했다. 낮 시간에는 '주사위 OX레일게임', '가족 피트니스 챌린지', '보물을 찾아라' 등 참여형 프로그램이 진행돼 긴 대기줄이 이어졌으며, 어린이들이 직접 참여하고 선물을 받는 방식으로 호응을 얻었다.축제 무대에서는 의왕시립소년소녀합창단의 공연을 시작으로 노라조, 딘딘, 경서, 류지광, 송자영 등 인기 가수들의 무대가 이어졌고, 마지막에는 불꽃쇼가 펼쳐졌다. 의왕시는 셔틀버스 운행과 임시주차장 확보 등으로 교통 편의를 제공했으며, 조류생태과학관과 철도박물관을 무료로 개방해 가족 방문객들의 만족도를 높였다.시 관계자는 "많은 시민과 관광객들이 맑은 날씨 속에서 축제를 찾아 더욱 풍성하게 운영될 수 있었다"며 "앞으로 의왕어린이철도축제를 전국 대표 가족형 축제로 발전시키겠다"고 말했다.