“혼자 버티지 마세요”…남양주시, 청년 위한 비공개·온라인 상담 예약 운영

남양주시는 청년마음건강센터에서 지역 청년을 위한 비공개 상담과 온라인 상담 예약 서비스를 운영한다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 청년마음건강센터는 15세부터 34세까지 청년을 대상으로 우울, 불안, 스트레스 등 심리적 어려움에 대한 상담과 검사, 치료연계 등 통합 정신건강 서비스를 제공하고 있다.
비공개 상담은 경제적 문제, 이성 문제, 신체·정신질환, 직장 문제, 외로움과 고독, 학교·학업 문제, 친구·동료 관계, 가정불화 등 청년들이 일상에서 겪는 다양한 고민을 폭넓게 다룬다. 담당 상담사와의 1대1 상담을 통해 지속 상담과 정신건강 프로그램 연계도 가능하다. 온라인 상담 예약은 센터 누리집 상담예약 창에서 신청할 수 있어 전화나 방문이 어려운 청년들도 쉽게 이용할 수 있다.
지난해 비공개 상담과 온라인 상담 예약 서비스 이용 건수는 총 123건으로 청년들의 꾸준한 이용이 이어지고 있다. 실제 센터를 이용한 한 청년은 "처음에는 상담받는 것이 부담스러웠지만 비공개로 편하게 신청할 수 있어 용기를 낼 수 있었다"며 "상담을 통해 내 마음 상태를 돌아보고 스트레스 관리 방법도 배울 수 있어 큰 도움이 됐다"고 전했다.
정태식 남양주보건소장은 "청년들이 심리적 어려움을 겪을 때 부담 없이 상담받을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "비공개 상담과 온라인 상담 예약 서비스를 적극 활용해 필요한 시기에 적절한 도움을 받길 바란다"고 말했다.