경북도, 전기차 1만9천대 보급 확대...역대 최대

승용·화물차 5008대 추가

보조금 최대 2277만원…충전 인프라 확충 병행

전기차 0 경북도 전기차 보급에 박차를 가하고 있다 / 경북도.

경북도가 역대 최대 규모의 전기차 보급 사업에 나서며 친환경차 전환 보급에 박차를 가하고 있다.6일 경북도에 따르면 올해 3월 말 기준 전국 전기차 등록 대수는 98만1321대로 100만대 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이 가운데 경북은 5만683대로 전국 7위 수준이다.전기차는 최근 중등증세 불안에 따른 국제유가 상승과 전환지원금 신설 등으로 인기를 모으며 수요가 급증하고 있다.이런 가운데 경북도가 대규모 국비 추가 확보를 통해 '전기차 100만대 시대' 선점을 위한 본격적인 시동을 걸었다.이에 경북도는 정부 추가경정예산을 통해 확보한 국비 223억원을 기반으로 전기자동차 보급 확대에 본격 나섰다.경북도는 이번 추가 국비 확보로 올해 전기승용·화물차 보급사업 예산은 기존 1399억원에서 1883억 원으로 증가했다.추가 확보한 예산으로 전기승용차 3971대, 전기화물차 1037대 등 총 5008대를 추가 보급할 수 있게 되면서, 올해 전체 보급 물량은 기존 1만4539대에서 1만9547대로 늘어난다.이는 경북도 전기차 정책 시행 이후 최대 규모다.보조금은 승용차의 경우 차종별로 최소 221만원에서 최대 1315만원 지원된다.화물차는 차종별로 최소 596만원에서 최대 2277만원까지며, 보조금은 경북도 모든 시군에서 동일하게 적용된다.이처럼 최근 전기차 시장은 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 함께 3년 이상 된 내연기관차를 전기차로 교체할 경우 130만원을 지원하는 '전환지원금' 신설 효과가 맞물리며 빠르게 성장하고 있다.실제 도내 22개 시·군 가운데 전기승용차는 19곳, 전기화물차는 16곳에서 1차 공고 물량이 조기 소진되며 상반기 접수가 마감된 상황이다.경북도는 이와 같은 수요 급증에 대응해 차종별 물량 재조정에 나선다.우선 출고 대기와 신청 현황을 분석해 여유 물량은 수요가 몰린 차종으로 전환을 시도한다.또 하반기 예정 물량도 조기 공고를 통해 공급 공백을 최소화할 계획이다.이와 함께 지방비 261억원을 추경에 편성해 공급 확대사업에 속도를 낸다.이에 지방비 확보가 늦어지는 일부 시·군은 기후부 승인 절차를 거쳐 국비를 우선 활용해 보조금을 선지급하는 방식으로 접수 중단 문제를 해소할 예정이다.충전 인프라 확충도 병행해 도내 충전기는 총 1만9904기에 이른다. 이는 앞으로 늘어나는 전기차 수요에 크게 못 미치는 인프라다.경북도는 충전소 확충을 지속적으로 늘려가며, 구매 지원에서 이용 편의까지 전 주기 친환경차 정책을 강화할 방침이다.이경곤 경북도 기후환경국장은 "전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 도민들이 불편 없이 친환경차를 구매할 수 있도록 지원하겠다"며 "전기차 보급 확대와 충전 인프라 확충으로 탄소중립과 대기질 개선에 최선을 다할 것"이라고 말했다.