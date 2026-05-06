경기도의 유산적 가치 높인다…사업 10주년 맞은 ‘지붕없는 박물관’

경기문화재단, 8개 지자체·문화재단과 업무협약 맺고 새사업 추진

고양시 신규 참여로 협력체계 강화…각 지역 특화 프로젝트 지속 추진

첨부사진4. 의정부문화재단(예술공간 송산반점) 0 경기문화재단과 '지붕없는 박물관' 사업 추진을 위해 협업하고 있는 의정부문화재단의 예술공간 송산반점 모습. /경기문화재단

경기도와 경기문화재단이 '지붕없는 박물관(경기에코뮤지엄)' 사업 10주년을 맞아 도내 8개 기초지자체 및 문화재단과 업무협약을 맺고 새로운 사업 추진에 나섰다.6일 경기문화재단에 따르면 지붕없는 박물관은 2016년부터 지역의 문화자원, 자연환경, 역사적 장소를 발굴해 문화적으로 재해석하고, 지역 정체성과 공동체 회복을 목표로 진행돼왔다.올해는 고양시가 신규로 참여하면서 경기도 전역에 걸친 협력 체계가 한층 강화됐다. 재단은 지난 10년간 시흥시, 안산문화재단과 협력해왔으며, 의정부문화재단, 김포문화재단, 평택시문화재단과도 각 지역의 특화 프로젝트를 지속적으로 추진하고 있다. 시흥시는 시화국가산업단지 산업유산 재조명 프로젝트를 아카이빙과 활성화 프로그램으로 확장하고, 올해 신규 후보거점 4개소를 선정해 시범 지원할 계획이다.안산문화재단은 에코뮤지엄 자료와 지역 유산을 기반으로 교육, 기록, 시민 참여 프로그램을 연계해 운영하고, 김포문화재단은 보구곶리 '작은미술관'과 개곡리 '밀다리마을박물관'을 중심으로 접경 유산과 생태환경 보존 활동을 이어간다.또 의정부문화재단은 미군기지 인근 빼뻘마을의 역사적 공간을 아카이빙하고, 문화예술을 통한 마을 재생과 공동체 회복을 추진한다. 평택시문화재단은 '기지촌여성평화박물관(일곱집매)'을 거점으로 기지촌 여성들의 생존 서사를 조명하는 활동을 진행한다.올해 새로 합류한 고양시는 한강 하구 군 막사였던 '예술창작공간 새들'을 활용해 철책, 군 막사, 한강 골재 산업 등 지역 역사를 콘텐츠로 선보일 예정이다. 포천 관인에코뮤지엄과 화성 우음도에코락은 올해부터 '시군 시범협력형' 사업으로 전환돼, 포천문화관광재단은 관인마을 유휴공간을 예술적으로 재발견하는 프로젝트를, 화성시는 우음도 거점 활성화와 주민 및 지역 활동가 참여를 통한 생태·문화 아카이브 구축을 지원한다.재단은 11개 시·군 18개 거점 외에도 12개 신규 후보 거점 발굴을 위한 공모를 진행하고 있다. 10월에는 10주년 성과를 공유하고 미래 비전을 논의하는 심포지엄을 열어 국내 네트워크 확장도 계획하고 있다.재단 관계자는 "지붕없는 박물관은 광역과 기초 간 지역문화 협력체계의 성공적인 모델로 정착했다"며 "지난 10년의 기록을 바탕으로 경기도의 유산적 가치를 지닌 지역문화를 새롭게 조명해 미래세대가 자랑스러워할 문화 자산으로 승화시켜 나갈 것"이라고 말했다.